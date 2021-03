23 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Les téléchargements d'applications professionnelles et de productivité ont augmenté de 35 % en un an

Il est désormais possible de mesurer le véritable impact du COVID-19 sur le secteur des applications professionnelles et de productivité. Selon le State of Mobile 2021, les consommateurs du monde entier ont téléchargé 7,1 milliards d'applications professionnelles et de productivité en 2020, une progression de 35 % par rapport à 2019.

L'accélération la plus importante a débuté à la mi-mars 2020, lorsque le confinement s'est imposé dans toutes les régions. À ce moment-là, des millions d'employés n'ont plus eu la possibilité de se rendre à leur bureau et ont dû trouver de nouveaux moyens de collaborer depuis leur domicile. Bien qu'il y ait eu un pic au printemps, le nombre de téléchargements d'applications professionnelles et de productivité est resté élevé, celles-ci demeurant un axe prioritaire jusqu'à la fin de l'année et par la suite.

Les applications de visioconférence dominent le palmarès 2020

Les appels à rester chez soi n'ont pas eu une incidence uniquement sur le volume des téléchargements. Ils ont aussi modifié le type d'applications installées par les utilisateurs. En 2019, le classement était dominé par des produits pérennes, comme WhatsApp Business, Gmail, Chrome ou Microsoft Word.

Mais en 2020, les trois applications les plus populaires permettaient toutes la visioconférence : Zoom Cloud Meetings, Google Meet et Microsoft Teams. Cela est manifestement attribuable aux nouveaux modes de travail et d'interaction sociale à domicile. Aucune des trois n'apparaissait dans le top 20 des applications professionnelles et de productivité par téléchargements en 2019. Les propres statistiques de Zoom illustrent cette situation hallucinante. En janvier 2020, l'application accueillait 10 millions de participants par jour à une visioconférence. En mars, ce chiffre s'élevait à 200 millions de participants quotidiens à une réunion. Zoom a réussi à conserver la première place, même si Google a instauré en avril la gratuité pour toutes les réunions. Son produit Meet totalisait déjà plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour avant que Google ne prenne cette décision.

Google, Microsoft, ZOOM et Adobe ont enregistré le plus grand nombre de téléchargements d'applications professionnelles et de productivité en 2020

Tandis que le haut du classement des éditeurs reflète celui des applications de visioconférence (Zoom Cloud Meetings, Google Meet et Microsoft Teams), Adobe s'adjuge la quatrième place des éditeurs comptant le plus grand nombre de téléchargements d'applications professionnelles et de productivité en 2020, grâce au succès durable de ses applications Document Cloud pour ordinateur de bureau, devenues mobiles.



Cisco et Adobe sont des sociétés qui étaient déjà présentes dans le domaine de la productivité avant l'arrivée des smartphones et qui ont bien progressé dans la transformation de leurs produits historiques pour le canal mobile. Cisco a rencontré un grand succès avec Cisco WebEx Meetings. Pendant ce temps, Adobe atteignait la 14e place du classement 2020 avec son application Adobe Acrobat Reader. L'importance du mobile dans la stratégie à long terme de la société a été dévoilée en septembre lorsqu'Adobe a annoncé " la première étape d'une vision pluriannuelle pour PDF ". La mise à jour a introduit une nouvelle technologie révolutionnaire qui a d'abord été intégrée dans l'application mobile gratuite Adobe Acrobat Reader.