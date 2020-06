24 juin 2020 à 06h00 par Philippe

La téléconsultation et les applications médicales sont en hausse de 65 % pendant la COVID-19

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles a publié les derniers chiffres des applications de téléconsultation qui sont en forte croissance depuis le début de l'épidémie.

On constate que de nombreux consommateurs se tournent vers ces applis pour prendre en charge les activités de santé, comme la prise de rendez-vous virtuels, la messagerie avec les professionnels de la santé et l'évaluation des résultats d'examens.

La France enregistre une croissance de 30% des téléchargements des applis médicales entre février et mai 2020. L'accélération de 65 % des téléchargements d'applications médicales mondiales en avril 2020 par rapport à janvier 2020 indique que les consommateurs font de plus en plus confiance à ces applications pour effectuer des tâches traditionnellement effectuées en personne, tout en continuant à prendre des précautions pour éviter la distance sociale.

La Corée du Sud et l'Inde ont connu la plus forte croissance des téléchargements d'applications médicales pendant la pandémie de coronavirus, soit respectivement 135 % en février 2020 (son mois de pointe) à partir de janvier 2020 et 90 % en avril 2020 à partir de janvier 2020. En Corée du Sud, les deux applications médicales qui ont connu la plus forte croissance des téléchargements sont les applications de suivi des coronavirus.