13 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Telecoop, l'opérateur qui se veut éthique et responsable

Créé en 2016, Telecoop est un opérateur télécom coopératif français. L'objectif de ce MVNO est de proposer une offre de téléphonie mobile et fixe plus responsable et plus éthique, en mettant l'accent sur la sobriété numérique.

Depuis octobre 2023, l'opérateur a lancé une campagne digitale intitulée "Moins de données, plus de pouvoirs". Elle va s'étaler jusqu'à la fin du mois de décembre. A l'heure où tous les opérateurs sur le marché proposent plus de données à moins coût, le but de cette campagne est de consommer moins de données inutiles pour acquérir plus de pouvoirs utiles. Elle invite les particuliers et professionnels à s'engager en faveur d'un numérique responsable. Son objectif est aussi de challenger le secteur des télécoms.

Les offres de Telecoop sont basées sur le réseau 4G d'Orange. L'opérateur propose deux forfaits mobiles :

Pour les particuliers :

Le forfait Transition : une offre mobile qui inclut 20 gigas de données mobiles pour 20€ TTC par mois.

Le forfait Sobriété est une offre dont la facture varie selon sa consommation réelle. 100 Mo inclus. Le forfait est de 10€ TTC par mois +2€ TTC/ Go.

Pour les entreprises :

Le forfait transition Pro est une offre qui inclut 9 gigas de données mobiles (20€ HT par mois).

Un forfait sobriété Pro est facturé selon sa consommation réelle (10€ HT par mois +1,7€ HT/ Go).

En plus de ses offres de téléphonie, Telecoop propose également des services de téléphonie fixe et de téléphonie fixe sans fil.