02 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Un téléphone ou un accessoire mobile est vendu toutes les 13 secondes sur eBay

Aujourd'hui, 1 Français sur 2 souhaite aujourd'hui limiter sa surconsommation en favorisant les produits d'occasion et reconditionnés selon les données issues d'une enquête réalisée en ligne par OpinionWay pour eBay.fr auprès de 2 044 Français, âgés de 18 ans et +, du 13 au 18 Février 2019.

Sur eBay, un téléphone ou un accessoire se vend toutes les 13 secondes. En novembre-décembre 2019, période connue pour la course effrénée des cadeaux de fin d'année et la recherche de bons plans, la marketplace a enregistré un important pic des ventes avec plus de 23 420 ventes de téléphones mobiles d'occasion (vs 15 904 en janvier 2020).

Grâce à l'outil d'estimation et de vente en ligne sur eBay, les utilisateurs peuvent facilement estimer la valeur de leur smartphone en fonction de son état ou du modèle, afin de le mettre en vente directement sur la plateforme. Cet outil d'estimation prend en considération les spécificités d'objets similaires (capacité, couleur, marque, modèle, état…) vendus sur eBay pour ainsi permettre une revente au meilleur prix. Les millions de fans, actuellement tenus en haleine pour la sortie du prochain iPhone 12, peuvent ainsi, dès aujourd'hui, revendre leur smartphone à bon prix pour ainsi s'offrir leur modèle préféré.

L'engouement pour les produits Apple est toujours bien réel, le téléphone le plus populaire à la revente et le plus recherché à l'achat sur eBay ces 12 derniers mois n'est autre que l'iPhone X qu'il est possible de revendre à 256 € sur la marketplace.

Selon une autre récente étude YouGov pour eBay, les foyers français estiment avoir plus de 2 milliards d'objets inutilisés cachés dans leurs placards soit en moyenne 40 objets non utilisés par personne. En 2019, ce sont entre 54 et 113 millions de téléphones mobiles qui ont été laissés à l'abandon dans les tiroirs des Français2.

Pour les Français, la revente en ligne fait aujourd'hui partie intégrante de leurs habitudes et d'autant plus depuis la crise sanitaire puisque 78 % des Français ont profité du confinement pour trier leurs objets non utilisés pour leur donner une seconde vie (53 %).