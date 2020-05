26 mai 2020 à 06h00 par Philippe

Téléphone au volant : les sanctions se durcissent en cas d'infraction double

Crédit Photo : Ford

Auparavant, avoir son téléphone en main au volant était passible d'une amende de 135€ et du retrait de trois points sur son permis. Désormais, tenir téléphone portable au volant pourrait vous coûter encore plus cher.

Concrètement, si un conducteur commet une infraction au code de la route, tout en tenant dans sa main un téléphone, il pourra être sanctionné par un retrait de son permis de conduire. Si l'automobiliste commet une autre infraction en même temps, son permis se verra immédiatement retenu 72 heures.

Au-delà de cette période de rétention, le préfet pourra prononcer une suspension de permis pouvant aller jusqu'à six mois et même un an en cas d'accident, de conduite en état d'alcoolémie ou après usage de stupéfiant.

Le décret publié jeudi 21 mai au Journal officiel fixe la liste des infractions routières pouvant entraîner la suspension du permis de conduire si elles sont commises simultanément à l'usage du téléphone portable :

- Défaut de clignotant,

- Ne pas circuler sur le bord droit de la chaussée,

- Non respect des distances de sécurité,

- Franchissement ou chevauchement des lignes continues et des lignes délimitant les bandes d'arrêt d'urgence,

- Non respect des règles de dépassement (dépassement dangereux, dépassement par la droite,

- Ne pas respecter les feux de signalisation (rouge et jaune),

- Dépassement par la gauche gênant la circulation en sens inverse, dépassement sans visibilité suffisante vers l'avant, conducteur dépassé ne serrant pas sa droite),

- Non respect de la priorité de passage à l'égard des piétons,

- Non respect la signalisation imposant l'arrêt ou le céder le passage,

- Non respect des vitesses (dépasser la vitesse maximale autorisée en agglomération ou hors agglomération, vitesse excessive ou inadaptée au regard des circonstances).

Le permis de conduire sera donc suspendu si l'utilisation du téléphone a été constatée avec ces infractions. Ces nouvelles mesures de sécurité routière sont entrées en vigueur depuis le vendredi 22 mai.