20 avril 2025 à 07h17 par La rédaction | 20 avril 2025 à 09h17

Téléphones jetables : Washington, nouveau Pékin pour Bruxelles ?

L’Union européenne aurait l'intention de prendre une mesure inédite : ses hauts fonctionnaires pourraient être équipés de dispositifs électroniques restreints — voire de téléphones jetables — lors de leurs déplacements officiels aux États-Unis. Ce durcissement des protocoles de sécurité, initié dans un climat de méfiance croissante à l’égard de Washington, intervient à la veille des réunions de printemps du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale.

Ce changement d’approche sécuritaire, autrefois réservé aux missions sensibles en Chine, en Russie ou en Ukraine, s’étend aujourd’hui à un pays historiquement allié : les États-Unis. Un tournant symbolique révélateur du refroidissement des relations diplomatiques transatlantiques, sur fond de tensions commerciales, de défiance politique et de menaces cyber.

Dispositifs allégés et prudence numérique

Selon les révélations du Financial Times, la Commission européenne aurait discrètement conseillé à ses commissaires et hauts fonctionnaires de limiter les risques d'espionnage en renonçant à utiliser leurs ordinateurs et smartphones habituels. À la place, des appareils « vierges », prépayés ou basiques, sans données sensibles ni accès aux systèmes internes de l’Union, seraient mis à disposition.

Certains responsables évoquent même des instructions précises : éteindre les téléphones à la frontière américaine, les placer dans des pochettes blindées si laissés sans surveillance, et se limiter à des communications strictement encadrées. Ces mesures visent à prévenir tout accès non autorisé aux systèmes de la Commission européenne, dans un contexte de cybermenaces globales en nette augmentation.

La Commission dément partiellement, mais confirme la vigilance

Face à l’emballement médiatique, la Commission européenne a formellement démenti la distribution officielle de « téléphones jetables », tout en reconnaissant avoir renforcé ses lignes directrices en matière de cybersécurité. Elle précise que ces recommandations ne ciblent pas uniquement les États-Unis, mais reflètent un ajustement global à l’échelle internationale.

Trump, un catalyseur de tensions

Si l’Union européenne insiste sur la dimension technique et préventive de ces mesures, l’ombre politique de Donald Trump plane lourdement. Depuis son retour à la Maison-Blanche, l’ancien président ne cesse de multiplier les attaques contre l’Europe. Il a notamment accusé l’UE d’avoir été conçue pour « escroquer les États-Unis » et d’« emmerder Washington ».

Des déclarations qui alimentent la suspicion et justifient, aux yeux de Bruxelles, un renforcement drastique de la sécurité numérique. Selon plusieurs observateurs, les frictions autour des droits de douane, les pressions exercées sur les politiques d’inclusion européennes ou encore les fouilles électroniques à la frontière américaine ne font qu’aggraver cette méfiance mutuelle.

Une “guerre froide numérique” ?

Le climat actuel entre les deux rives de l’Atlantique évoque désormais une nouvelle forme de tension : une guerre froide digitale, où la menace n’est plus militaire, mais technologique.

Ainsi, les mesures de cybersécurité adoptées par l’UE traduisent une rupture symbolique : l’Europe ne considère plus les États-Unis comme un partenaire à la confiance aveugle. Elle entend désormais se prémunir contre toutes formes d’intrusion, quel que soit le drapeau.

Vers une redéfinition de l’alliance transatlantique ?

Les responsables européens attendus à Washington du 21 au 26 avril 2025 — notamment le commissaire au commerce Maroš Šef?ovi?, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis, et les commissaires Maria Luís Albuquerque et Jozef Síkela — devront mener des négociations clés avec leurs homologues américains. Mais dans cette ambiance tendue, chaque échange, chaque e-mail, chaque appel pourrait être perçu comme une faille potentielle dans un système de plus en plus verrouillé.

Au-delà de la prudence technologique, c’est bien la redéfinition des rapports de force entre les États-Unis et l’Union européenne qui est en jeu. La méfiance s’installe, les alliances traditionnelles se fissurent, et la souveraineté numérique devient un enjeu central de la diplomatie moderne.