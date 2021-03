05 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Le temps passé sur les applications de streaming vidéo a atteint 935 milliards d'heures en 2020

Selon le rapport State Of Mobile 2021, les consommateurs mobiles mondiaux ont visionné 146 milliards d'heures de vidéo en streaming au premier trimestre 2019. Au dernier trimestre 2020, ce nombre avoisinait les 240 milliards. Cela représente une hausse de près de 65 % en 2 ans. L'augmentation pour la seule année 2020 s'élève à 40 % pour atteindre un total de 935 milliards d'heures.

Naturellement, ces chiffres globaux ne reflètent qu'une partie de la réalité. Ces chiffres révèlent aussi où les utilisateurs consomment ce contenu : moins sur leur téléviseur, et plus sur leur appareil mobile. Sur l'ensemble de l'année 2020, les Américains ont passé 6 % de temps en plus par jour sur un écran mobile que devant un écran de télévision.

Il y a ensuite la stupéfiante transformation du modèle économique du cinéma et de la télévision lui-même. Les gens auraient pu obéir à l'ordre de rester confinés chez eux en regardant davantage la télévision traditionnelle. Mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, ils ont accéléré leur abandon de la télédiffusion programmée pour migrer vers les services d'abonnement à la demande.

Les géants mondiaux renforcent leur emprise sur la consommation de vidéo longue durée

Comme l'on aurait pu s'en douter, Netflix figure parmi les grands gagnants de l'année 2020. Le State Of Mobile 2021 a montré que l'application Netflix était le produit de divertissement qui enregistrait la plus forte croissance (en du temps passé) sur les marchés suivants : Argentine, Brésil, Mexique, Australie, Indonésie, Corée du Sud, France, Allemagne, Turquie et Royaume-Uni. Les propres chiffres de l'entreprise l'attestent. Netflix a terminé l'année 2020 avec 203,66 millions d'abonnés payants (une hausse de 21,9 % par rapport à 2019).

La plateforme Disney+, lancée en novembre 2019, a connu une année tout aussi impressionnante. D'après nos données, elle s'est classée n° 1 des applications de divertissement " à succès " aux États-Unis en 2020, et n° 2 au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Disney a revendiqué 87 millions d'abonnés payants en décembre. Le groupe pense pouvoir atteindre la barre des 260 millions d'ici la fin de l'exercice 2024.

YouTube relègue ses rivaux à une lointaine deuxième place

Toutefois, malgré le succès des géants de la vidéo longue durée, globalement, c'est la vidéo " snackable " qui s'est arrogé le plus grand nombre d'heures de visionnage. YouTube caracole en tête du classement des applications de streaming vidéo par temps passé sur tous les marchés analysés, à l'exception de la Chine.

Dans certains cas, son avance sur l'application suivante était considérable. Prenons l'exemple de la Russie. Les Russes ont visionné en moyenne 30,4 heures de vidéo sur YouTube par mois. MX Player, qui pointe en deuxième position, totalise 5,1 heures par mois. Les consommateurs indiens, quant à eux, ont visionné 37,8 heures de vidéo sur YouTube par mois, contre 8,4 heures sur Netflix.

Cela dit, il n'est pas toujours facile de réussir dans le domaine de la vidéo mobile de courte durée. L'un des plus grands événements mobiles de l'année 2020 a concerné Quibi, la start-up fondée par le milliardaire hollywoodien Jeffrey Katzenberg. Quibi était bien décidée à chambouler l'environnement de la vidéo " snackable " avec un service qui proposait du contenu de courte durée destiné aux utilisateurs mobiles. Mais la société a été mise à mal. Elle avait réuni un budget de 1,75 milliard de dollars en vue de produire des vidéos emmenées par une pléiade de stars, pour des consommateurs qui semblaient préférer visionner du contenu artisanal sur YouTube et TikTok. Elle a été vendue à Roku en octobre.

Twitch est désormais entré en jeu

Autre acteur intéressant de la guerre du streaming : Twitch. La chaîne d'Amazon dédiée aux spectateurs de jeux vidéo n'est consacrée ni à la courte, ni à la longue durée. C'est une sorte de cas particulier. Mais elle a, elle aussi, tiré profit de l'injonction de rester chez soi. Nos données indiquent que l'application Twitch s'adjuge la première place du classement des applications de divertissement " à succès " au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Mexique, au Brésil et en Turquie. La société a récemment confirmé que ses utilisateurs ont visionné mille milliards de minutes de streaming vidéo en 2020 (une augmentation de 78 % par rapport aux 560 milliards de minutes annoncées en 2019).

La croissance du streaming vidéo mobile devrait se maintenir après la pandémie

Bien que la pandémie ait indéniablement accéléré la migration vers la consommation de vidéo à la demande, la plupart des observateurs s'attendent à ce que le streaming maintienne sa croissance, même lorsque la vie aura repris son cours normal. Dans son rapport 2020 sur la mobilité, Ericsson a déclaré qu'en moyenne, un utilisateur mobile consomme 9,4 Go de données mobiles par mois, et que la vidéo représente 60 % de ce trafic. L'entreprise prévoit que le total mensuel s'élèvera à 21 Go d'ici 2024, et que la vidéo constituera 74 % des données consommées.