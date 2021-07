27 juillet 2021 à 06h41 par Philippe

Le temps quotidien passé sur les applications a augmenté de 45 % en 2 ans

Les consommateurs de 8 marchés régionaux passent désormais plus de 4 heures par jour à utiliser des apps, les utilisateurs de Russie et de Turquie ont augmenté leurs "heures d'apps" de plus de 40 % depuis 2019.

Il est inutile de dire que 2020 a été une année particulière. Les populations mondiales ont été plongées dans une expérience sans précédent, qui a fait basculer nombre de leurs comportements auparavant "analogiques" vers de nouveaux équivalents numériques.

Cela a eu pour effet d'augmenter considérablement le temps passé sur les applications. En 2021, alors que la plupart des pays du monde ont assoupli leurs mesures liées au confinement, une nouvelle question s'est posée : ces nouvelles habitudes seront-elles durables ?

Les nouvelles données de temps passé sur les Apps

Les nouvelles données révèlent que le temps passé dans les apps au T2 2021 est au même niveau ou en légère baisse par rapport à l'année précédente. Mais il est toujours en nette augmentation par rapport aux chiffres d'avant le confinement (pour le T2 2019).Le marché mondial des applications a de nouveau battu son record historique de dépenses. Avec 34 milliards de dollars, le total trimestriel du deuxième trimestre est supérieur d'environ 7 milliards de dollars à celui du deuxième trimestre 2020 et de 2 milliards de dollars à celui du premier trimestre 2021. Le Brésil bat le record en temps passé sur les apps, avec un bond de 30 % entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2021. Malgré une légère baisse au cours des 12 derniers mois, les Brésiliens passent toujours bien plus de 5 heures par jour sur les apps. La situation est similaire en Indonésie, le seul autre pays dont les consommateurs passent plus de 5 heures par jour sur les apps. Ici, le taux de croissance est de 35% en 2 ans.

En termes de croissance la plus importante, les principaux marchés sont la Russie et la Turquie. Les Russes passent aujourd'hui 45 % plus de temps sur les apps qu'au deuxième trimestre 2019. Pour les Turcs, c'est 40 %.

Les applications sociales, éducatives de photo et de vidéo contribuent à une augmentation de 20 % du temps passé quotidiennement par rapport aux niveaux d'avant la pandémie aux Etats-Unis

Les principales applications américaines qui ont connu la croissance la plus spectaculaire par rapport au trimestre précédent n'ont pas de rapport direct avec la vaccination COVID ou la recherche de cas contacts contrairement aux autres pays. Étonnamment, l'app phare est PictureThis, une application qui permet à l'utilisateur de prendre une photo d'une plante afin de l'identifier et de trouver plus d'informations à son sujet. L'application, développée par la société chinoise Glority, a également connu un grand succès en Allemagne, en France et au Japon. Son succès est peut-être dû à un regain d'intérêt pour le jardinage et la botanique en raison de la pandémie.

La 2ème application phare aux États-Unis est HBO Max. Il s'agit de l'application pour le service de streaming par abonnement lancé par HBO/Warner en mai 2020.

HBO/Warner a terminé le mois de mars 2021 avec 44,2 millions d'abonnés nationaux et 63,9 millions d'abonnés mondiaux (il ne dépasse pas les totaux pour les clients actuels du câble HBO et les abonnés Max). Le succès de HBO Max reflète la montée en puissance du modèle de télévision par abonnement et de la visualisation de ce contenu sur un appareil mobile.

Enfin, Poparazzi est en 5ème position. Considérée comme l'application de médias sociaux du moment (comme Clubhouse et HouseParty avant elle), cette dernière est très dynamique. Poparazzi se décrit comme l'anti-selfie selfie club. Elle ne permet aux utilisateurs que de prendre des photos d'autres personnes, sans filtre, sans compte de followers ni légende.

Comme d'habitude, le classement des jeux les plus populaires aux États-Unis reflète le meilleur du genre des jeux casuals. En tête, Hair Challenge du développeur turc Rollic Games. Le jeu invite les joueurs à franchir des obstacles et à ramasser des récompenses qui allongent/teignent leurs cheveux. Il s'agit d'un jeu orienté vers les femmes, similaire à High Heels, qui a connu un grand succès au premier trimestre 2021.

Les applications liées au Covid continuent de dominer les marchés des applications de la région EMEA

Les consommateurs des principaux pays de la région EMEA ont augmenté le temps passé sur les applications d'environ 30 % ou plus au cours des 2 années précédant le deuxième trimestre 2021. Collectivement, toutefois, ces pays se situent dans la fourchette inférieure de la moyenne horaire. Par exemple, les consommateurs français et allemands passent désormais un peu plus de 3 heures par jour sur les apps. Ils se classent ainsi respectivement aux 14e et 15e rangs des 16 régions couvertes par l'étude d'App Annie.

Les applications les plus utilisées dans les pays de l'EMEA sont celles qui sont directement liées à la pandémie. Elles sont axées sur l'information, la vaccination et la recherche de contacts.

Au Royaume-Uni, en Allemagne et en France entrent les premières applications appartiennent à cette catégorie. CovPass, la 1ère application en Allemagne, est l'une des premières d'un nouveau type de produit : le carnet de vaccination numérique COVID-19. Elle offre aux Allemands un moyen simple de prouver leur statut afin d'accéder aux restaurants, musées et autres lieux qui exigent une preuve de vaccination.

En France ViteMaDose est la 4ème application la plus populaire. Elle aide les Français à localiser les centres médicaux qui disposent de créneaux de vaccination gratuits. L'application ressemble à un produit officiel du gouvernement, mais ce n'est pas le cas. En fait, elle a été développée par un ingénieur informatique de 25 ans, Guillaume Rozier.

Le graphique de l'application russe reflète l'intérêt croissant des consommateurs pour les scooters électriques. Les Russes se sont empressés d'adopter ce mode de transport, peut-être en réponse à la congestion routière dans les grandes villes. Le marché est dominé par deux startups russes : Whoosh et Urent. Leurs applications figurent respectivement à la 1ère et à la 3ème place du classement.

En ce qui concerne les jeux, le titre le plus populaire au Royaume-Uni, en Allemagne et en France est Hair Challenge. L'autre application notable est Bridge Race de Supersonic, qui apparaît à la 2ème place au Royaume-Uni, en France et en Russie.

Dans la région APAC, Ni No Kuni : Cross Worlds est en tête du classement des jeux les plus téléchargés au Japon et en Corée

Les citoyens des pays de l'APAC sont parmi les plus engagés dans les tendances mobiles, à partir du deuxième trimestre 2021. Les Indonésiens arrivent en 2ème position du classement (un peu plus de 5 heures par jour sur les applications), la Corée du Sud en 4ème position (un peu moins de 5 heures par jour) et le Japon en 7ème position (4,5 heures).

Les nouvelles applications les plus populaires dans la région APAC comprennent une collection variée d'utilitaires (Google Classroom, Fast Cleaner), de livraison de nourriture (McDonald's Chine) et d'informations (SmartNews).

Les utilisateurs japonais ont plébiscité Kantan Netprint, une application qui permet d'imprimer facilement des fichiers mobiles ou d'en faire des PDF. Pendant ce temps, les consommateurs sud-coréens ont fait un tabac avec Gong Cha, l'application officielle d'une franchise de boissons au thé en pleine expansion.

L'app phare en Chine est le Centre national anti-fraude. Il a été lancé par le ministère de la Sécurité publique en réponse à une augmentation des arnaques basées sur l'application Study Xi. Cette dernière est un produit qui contient les enseignements du président. Des criminels avaient détourné l'application pour tromper et voler les utilisateurs.

Le jeu le plus remarquable dans la région APAC au cours du dernier trimestre est certainement Ni no Kuni : Cross Worlds. Il est arrivé en tête des ventes au Japon et en Corée du Sud. Ni no Kuni est un jeu de rôle de style Ghibli qui a fait sa première apparition sur la Nintendo DS en 2010. Il a été lancé en juin.

En Chine, la première place du classement est occupée par Mole's World, créé par Taomee Entertainment et basé sur un jeu de navigateur Web très populaire depuis 2008.