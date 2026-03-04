04 mars 2026 à 07h11 par La rédaction

Tensions au Moyen-Orient : Free offre 15 Go et baisse le prix des appels pour ses abonnés aux Émirats, à Oman et au Qatar

Face aux tensions géopolitiques qui secouent actuellement le Moyen-Orient, Free annonce une série de mesures exceptionnelles en faveur de ses abonnés mobiles présents aux Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar. L’opérateur entend ainsi accompagner ses clients confrontés à une situation instable, où rester connecté relève désormais de l’essentiel.

Un contexte régional sous haute tension

Depuis plusieurs jours, la région vit au rythme d’une escalade militaire marquée par des frappes ciblées, des ripostes par missiles et drones, ainsi que des fermetures ponctuelles d’espaces aériens. Les Émirats arabes unis, notamment Dubaï et Abu Dhabi, tout comme Oman et le Qatar, figurent parmi les zones directement concernées par ces bouleversements.

Dans ce climat d’incertitude, des milliers de ressortissants français se trouvent sur place, qu’ils y résident ou qu’ils soient simplement de passage. La communication avec les proches, les employeurs ou encore les autorités consulaires constitue un enjeu majeur. Les restrictions de vols et les perturbations logistiques compliquent les retours, accentuant le besoin d’une connectivité fiable et abordable.

15 Go supplémentaires et appels à tarif réduit

Pour répondre à cette situation, Free active immédiatement deux dispositifs temporaires sur l’ensemble de ses forfaits mobiles concernés : le Forfait 2 €, la Série Free et le Forfait Free 5G+.

Première mesure, l’opérateur offre 15 Go de données mobiles supplémentaires à ses abonnés présents dans ces trois pays. Un coup de pouce bienvenu pour consulter les informations en continu, organiser un éventuel déplacement ou maintenir le lien via messageries et appels vidéo.

Deuxième mesure, le tarif des appels émis depuis les Émirats arabes unis, Oman et le Qatar vers ces mêmes pays et vers la France est abaissé à 0,22 euro par minute, hors numéros surtaxés. Une réduction significative destinée à faciliter les échanges, notamment avec les proches restés en métropole.

Une activation automatique, sans démarche

Ces évolutions sont appliquées automatiquement, sans aucune formalité à accomplir de la part des abonnés. Les clients concernés sont informés par SMS. Le dispositif entre en vigueur immédiatement et restera actif jusqu’au 31 mars 2026.