12 juillet 2021 à 07h40 par Philippe

De plus en plus de terminaux sont connectés à internet via les réseaux 4G

L'Arcep a publié son observatoire des marchés des télécoms au 1er trimestre 2021. Sur les réseaux mobiles, le nombre de terminaux connectés à internet ne cessent d'augmenter via les réseaux 4G. Ainsi, 61,1 millions de cartes SIM sont actives sur les réseaux 4G, ce qui représente 5 millions de cartes supplémentaires en un an (+9% en un an).

Le nombre de forfaits continue d'augmenter à un rythme soutenu, entre +1,9 et +2,0 millions en rythme annuel depuis plus d'un an. Parallèlement, le nombre de cartes prépayées diminue toujours rapidement : -740 000 en un an ce trimestre, après une baisse annuelle de -600 000 cartes au premier trimestre 2020.Au total, 78,4 millions de cartes SIM sont en service en France au 31 mars 2021, dont neuf cartes sur dix sont des forfaits (70,7 millions).

La consommation de données sur réseaux mobiles continue de croître (+12% en un an ce trimestre), mais à un rythme qui ralentit chaque trimestre, et particulièrement depuis le troisième trimestre 2020 : -35 points de croissance en un an ce trimestre, pour un niveau de données qui s'établit à 1,8 exaoctet, qui reste stable par rapport au trimestre dernier. Les utilisateurs des réseaux 4G, qui réalisent 96% du trafic total de données sur réseaux mobiles, consomment, en moyenne, 10,4 Go par mois, soit +3% en un an contre dix fois plus un an auparavant. Depuis l'étranger, et sous l'effet des déplacements limités, le trafic de données diminue pour le quatrième trimestre consécutif (-23% en un an ce trimestre), alors qu'il était en croissance constante et élevée depuis 2017 (+36% un an au premier trimestre 2020).

En ce qui concerne les SMS, dont l'usage diminue au profit des applications mobiles, le recul s'accentue : -24% ce trimestre, après -21% au quatrième trimestre 2020, -15% au troisième et -23% au deuxième.