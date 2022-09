28 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

The Walking Dead: All-Stars, un RPG de collection est disponible sur iOS et Android

The Walking Dead: All-Stars est disponible dans plus de 170 pays dont les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie dans 10 langues différentes. Ce collection RPG basé sur la célèbre bande-dessinée met en scène les survivants d'une mystérieuse apocalypse zombie, avec des illustrations réalistes qui retranscrivent parfaitement les difficultés physiques et mentales imposées par cette situation extrême.

The Walking Dead: All-Stars offre non seulement la possibilité de retrouver 30 personnages emblématiques de la licence comme Michonne, Negan et Glenn, mais aussi pas moins de 35 survivants complètement originaux.

Le jeu se déroule à Buffalo, dans l'État de New York. Les marcheurs mais aussi les pillards représentent une menace de tous les instants, et il vous faudra recruter et faire évoluer différents personnages en vue de collecter de précieuses ressources et d'affronter d'autres groupes de survivants en PvP. Gestion dans le camp de base, exploration et collecte lors des excursions et combats sont les trois piliers essentiels du jeu, dont l'univers post-apocalyptique est parfaitement retranscrit par la présentation, les graphismes et le design sonore.

Le jeu est disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play.