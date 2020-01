06 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

The Wanderer: Frankenstein's Creature est disponible sur iOS

L'éditeur et coproducteur ARTE ainsi que le studio indépendant La Belle Games viennent de lancer leur nouveau jeu d'aventure narratif, The Wanderer: Frankenstein's Creature, sur iOS.

The Wanderer: Frankenstein's Creature retrace l'histoire du roman classique de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, et invite les joueurs à découvrir la créature de l'autrice. Une aventure surprenante, bien éloignée du mythe retrouvé dans la pop culture et de son frankenstein zombiesque. Le joueur incarne là un être né ni bon, ni mauvais, dans un voyage à travers l'Europe ; à la recherche de ses origines et de son humanité, l'aventure sera intense et éprouvante, alternant joie et peur, exaltation et haine. Un parcours émouvant tant pour la créature que pour le joueur.

Le monde et la bande sonore évolue au fil de l'aventure selon les décisions prises par le joueur. Les environnements, comme peints à l'aquarelle, fruits de trois années de travail, alternent entre luminosité et couleurs vives, noirceur et mélancolie, soutenant ainsi l'atmosphère émouvante du jeu.