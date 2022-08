03 août 2022 à 00h15 par Philippe

TikTok et Zoom : deux applications avec une croissance fulgurante

La plateforme de données Data.ai vient de mettre en avant la croissance fulgurante de deux applications : TIktok et Zoom. Tiktok est devenu numéro 1 des applications en termes de temps passé par utilisateur et devance donc YouTube avec un temps moyen de 23,6 heures par mois. Zoom dépasse le milliard de téléchargement à vie sur iOS et Google Play dans le monde, une évolution qui prend forme durant la pandémie, 90% des téléchargements ont eu lieu à partir d'avril 2020.

TikTok dépasse YouTube et Facebook en termes de temps passé par utilisateur

TikTok a dépassé YouTube, le champion en titre en termes de temps passé par utilisateur, au premier trimestre 2022 dans le monde (hors Chine). Le temps moyen mensuel par utilisateur de TikTok a atteint 23,6 heures par mois, contre 23,2 heures pour YouTube. Le temps passé par utilisateur a augmenté de manière significative pour TikTok, de 40 % par an et de 140 % par rapport au premier trimestre 2020. TikTok a également dépassé Facebook de 22 %, ce dernier atteignant 19,4 heures en moyenne par personne au premier trimestre 2022.

TikTok et Facebook avaient vu le même temps moyen passé par utilisateur en 2021 à 19,6 heures mensuelles par utilisateur. TikTok s'est classé au cinquième rang mondial des applications de médias sociaux pour le temps total passé sur les téléphones Android au premier trimestre 2022. Toutefois, parmi les 10 premières applications de médias sociaux en termes de temps passé dans le monde, TikTok est celle qui enregistre le temps passé par utilisateur le plus élevé. L'authenticité est un thème central de TikTok, qui s'oppose à l'apparence "mise en scène" des autres applications de médias sociaux. Cette authenticité est renforcée par le contenu généré par les utilisateurs, la diffusion en direct et les puissants outils de montage vidéo qui favorisent la créativité. TikTok est également devenu une plateforme de premier plan pour la diffusion de l'actualité et de la culture pop et est souvent utilisé comme moteur de recherche pour se tenir au courant de l'actualité.

Plus tôt dans l'année, TikTok a également connu le trimestre le plus important en termes de dépenses des consommateurs pour une application ou un jeu sur les app stores, avec 840 millions de dollars pour le seul premier trimestre 2022, soit plus de 4,6 milliards de dollars de dépenses des consommateurs à ce jour pour l'application.

Zoom dépasse le milliard de téléchargement à vie sur iOS et Google Play

Zoom vient de dépasser le milliard de téléchargements à vie sur iOS et Google Play dans le monde entier, juste avant son 10e anniversaire sur l'App Store en août. Zoom a vu sa demande monter en flèche pendant la pandémie, près de 90 % de ses téléchargements à vie ayant eu lieu à partir d'avril 2020. Les téléchargements ont atteint un pic en avril 2020, alors que le monde subissait des fermetures généralisées de COVID, des politiques de travail à domicile et des directives de distanciation sociale. Cependant, les lieux de travail ayant adopté le travail hybride et à distance, et les appels vidéo étant monnaie courante pour les familles et les amis, Zoom reste l'application professionnelle la plus utilisée dans le monde au premier semestre 2022.