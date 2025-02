01 février 2025 à 00h00 par La rédaction | 15 février 2025 à 10h21

Top 5 des applications mobiles indispensables

Le smartphone est devenu un outil indispensable dans la vie de tous les jours. Il remplace à lui seul plusieurs accessoires comme un appareil photo, un dictaphone, un carnet de notes, un réveil, une boussole, un lecteur de musiques, etc.

Toutefois, pour tirer profit d’un smartphone, vous devez lui associer des applications qui sont conçues pour effectuer une tâche spécifique.

Dans cet article, nous allons vous présenter le top 5 des applis indispensables à votre smartphone.

Bien choisir ses applications

Il faut savoir qu’il existe des milliers d’applis. On trouve aussi bien des applications gratuites que payantes. De plus, vous avez souvent le choix entre plusieurs applis pour une tâche donnée.

Choisir les bonnes applis n’est donc pas toujours facile. Il existe sur le net des dizaines d’articles qui vous présentent les meilleures applis dans un domaine particulier. Par exemple, si vous cherchez à identifier la race d’un chat ou d’un chien ou des plantes ainsi que des fleurs, vous trouverez des applis pour cela.

Tout possesseur d’un smartphone va rapidement posséder plusieurs dizaines d’applis. Souvent, il utilisera rarement voir pas du tout certaines de ses applis.

La liste de vos applis va grossir en fonction de vos besoins et de vos déplacements.

Toutefois, il existe des applications de base qui sont indispensables à tout un chacun. Vous les utiliserez, quelle que soit votre profession, et ce aussi bien en voyage à l’autre bout du monde que dans votre environnement immédiat. Il s’agit des applications que nous allons vous présenter.

Bien entendu, vous ajouterez à ces applications de base de nouvelles applis en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pourrez vous procurer une appli du plan du métro de Paris et celle des monuments de Paris à visiter si vous vous rendez à Paris.

Les 5 applications mobiles indispensables

L’inconvénient des applis est qu’il faut les télécharger pour les utiliser et donc elles occupent de l’espace de stockage sur votre smartphone. Espace de stockage qui n’est pas infini. Il faut savoir qu’il est souvent possible d’accéder aux services offerts par une appli en vous connectant avec votre navigateur au site dont elle émane. Par exemple, vous pourrez jouer à des jeux comme aviator bet à partir de votre navigateur. Il ne sera pas nécessaire d’utiliser l’appli de la plateforme de jeux qui les héberge.

Les 5 applis indispensables se trouvent dans ces catégories :

Moteur de recherche

Messagerie

Service de courrier électronique

Plan de ville

Service bancaire ou financier



Pourquoi opter pour ces 5 applis

Voici les principaux avantages des différentes applications :

Moteur de recherche

Les moteurs de recherche vous donnent un accès rapide à l'information. Par exemple les horaires d’ouverture et de fermeture diffèrent d’un bureau de poste à l’autre. Grâce au moteur de recherche, vous pourrez les connaître. De même, si vous souhaitez trouver le numéro de téléphone d’un restaurant pour l’informer de votre retard, cela est très pratique.

Messagerie

Un smartphone est avant tout un téléphone. Par conséquent, l’utilisation d’une messagerie peut sembler superflue. Pourtant la possibilité de voir la personne avec laquelle on communique est un gros plus. Une messagerie est aussi très pratique pour montrer, à votre correspondant, les objets que vous souhaitez acheter et éviter de vous tromper. Par ailleurs, elle permet d’échanger des messages en temps réel avec des contacts.

Service de courrier électronique

Pouvoir consulter ses mails et en envoyer à n’importe quel moment et de n’importe où est obligatoire.

Plan de ville

Disposer du plan de la ville dans laquelle vous résidez ou travaillez facilite vos déplacements. Même lorsqu’on connaît bien une ville, il y a toujours des quartiers que l’on fréquente moins. Certaines applis interactives comme Google maps vous indiquent l’itinéraire à suivre pour vous rendre à un endroit précis. De plus, elles vous donnent la durée du trajet selon le mode de déplacement utilisé.

Service bancaire ou financier

L’appli de votre banque ou celle du service financier que vous utilisez comme PayPal ou Skrill vous permet de consulter en direct vos comptes et d’effectuer des virements et paiements en ligne. Vous pouvez suivre vos transactions et éviter les fraudes.

Un point important à savoir est que dans de nombreux cas ces applis de base sont déjà fournies avec votre smartphone. Maintenant vous êtes totalement libre d’en utiliser d’autres.