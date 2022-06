01 juin 2022 à 00h15 par Philippe | 27 juin 2022 à 09h59

Top 5 des smartphones les plus notables du moment

Aujourd'hui, le smartphone est sans doute le plus grand allié de bon nombre de personnes au quotidien. C'est assurément le produit high-tech le plus employé dans la vie de tous les jours. Il est donc fondamental de le choisir avec soin. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel appareil, aussi pratique que sophistiqué, voici un top 5 des smartphones les plus perfectionnés du moment.

Apple iPhone 13 Pro Max : le top du top

L'iPhone 13 Pro Max concentre toutes les meilleures fonctionnalités proposées par Apple. Ce smartphone est un condensé de technologies. Avec le même design que son prédécesseur, ce modèle a une autonomie accrue. Il est pourvu d'un écran OLED de 6,7 pouces 120 Hz. Vous vous ferez un réel plaisir de jouer à votre jeu de roulette en ligne, et ce, grâce à un écran de qualité supérieure.

Quant au module photo, il se débrouille beaucoup mieux en mode macro. Son triple capteur photo présente une résolution de 12 +12 +12 mégapixels. Vous pourrez effectuer des captures d'images de loin sans que leur qualité soit altérée. Si vous êtes adepte de vidéo, avec le mode cinématique, vous bénéficierez d'excellentes options de création. Avec une mémoire vive de 6 Go, l'espace de stockage du smartphone peut aller jusqu'à 1024 Go.

Samsung Galaxy S22 : le haut de gamme à prix réduit

Le Galaxy S22 fait partie des smartphones les plus remarquables du moment. Avec ses 8 Go de RAM, l'appareil est disponible en 128 Go et en 256 Go en termes de capacité de stockage. Arborant un écran de 6,1 pouces avec définition en Full HD+, ce téléphone mobile possède une bonne autonomie, grâce à sa batterie de 3700 mAh.

Côté photo, l'appareil embarque un triple capteur photo avec une résolution de 50 +12 +10 mégapixels. On ne manquera pas d'évoquer son capteur selfie de 10 mégapixels. Jouissant d'une attestation d'étanchéité, le S22 est doté d'un double haut-parleur AKG.

Honor Magic 4 Pro : un smartphone tout simplement classe

Aussi élégant que fonctionnel, le Honor Magic 4 Pro est sans conteste un appareil haut de gamme. Avec son écran incurvé de 6,81 pouces, il comporte un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et fonctionne sous le système Android 12.

Mis à part sa batterie de 4600 mAh, le Honor Magic 4 Pro détient une capacité de stockage de 256 Go pour une mémoire vive de 8 Go. Profitant de plusieurs connectivités : Bluetooth 5,2, Wi-Fi, réseau 5G…, le smartphone est lui aussi muni d'un triple capteur photo 50 +50 +64 mégapixels.

Google Pixel 6 Pro : un design hors du commun

Google a frappé fort avec son Google Pixel 6 Pro. Sous son écran OLED de 6,7 pouces d'une résolution en QHD+, l'appareil intègre le SoC Google Tensor avec un espace de stockage interne pouvant aller jusqu'à 512 Go et un mémoire vive de 12 Go.

Son appareil photo principal se compose d'un triple capteur 50 +48 +12 mégapixels. Appareil parfaitement ergonomique, le Google Pixel 6 Pro vous satisfera à coup sûr par son importante autonomie, qu'il doit à une batterie de 5003 mAh. À la finition épurée, le smartphone est équipé d'une coque en alu poli décliné en trois couleurs : gris, orange et noir.

Oppo Find X5 Pro : une qualité d'images exceptionnelle

Dernier de cette liste et non des moindres, l'Oppo Find X5 Pro se démarque premièrement par son design fluide. Sorti il y a à peine quelques mois de cela, et plus exactement en février 2022, ce smartphone vous émerveillera avec son écran de 6,7 pouces avec une résolution en QHD+.

Outre sa mémoire vive de 12 Go et son stockage interne de 256 Go, l'appareil offre une qualité d'images unique. Les fonctions de vidéo et de photo sont toutes deux parfaites. Si vous aimez le très haut de gamme, vous tomberez sous le charme de l'Oppo Find X5 Pro.