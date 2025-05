14 mai 2025 à 05h07 par La rédaction

Tourisme et connectivité : Bouygues Telecom répond aux voyageurs avec InternationalSIM

Face à la croissance exponentielle du tourisme mondial et à la demande accrue de connectivité sans frontières, Bouygues Telecom frappe fort en annonçant InternationalSIM, une offre inédite de forfaits mobiles prépayés fonctionnant via eSIM, conçue pour les voyageurs français et internationaux. Développée en collaboration avec CG Communications, cette solution se veut simple, rapide à activer, et universelle ouverte à tous, qu’ils soient clients Bouygues ou non.

Disponible depuis l’application mobile dédiée ou sur le site InternationalSIM permet d’acheter un forfait mobile à durée limitée valable dans plus de 200 destinations à travers le monde. Grâce à la technologie eSIM, plus besoin de carte physique : l’activation se fait en un scan, via QR code ou directement dans l’application.

Connectivité immédiate dès l’arrivée à l’étranger

InternationalSIM répond à une problématique bien connue des voyageurs : le casse-tête du forfait mobile à l’étranger. Fini le roaming coûteux ou les longues files d’attente pour acheter une carte SIM locale. Dès l’atterrissage, l’utilisateur peut se connecter au réseau local avec une connexion fiable et fluide.

L’offre fonctionne indépendamment de l’opérateur habituel. L’eSIM s’ajoute virtuellement à votre téléphone, sans désactiver votre carte SIM principale : vous pouvez continuer à recevoir vos appels et SMS habituels tout en profitant du forfait prépayé pour la data ou la téléphonie locale.

Des forfaits sur-mesure pour tous les profils de voyageurs

Bouygues Telecom a conçu une gamme complète d’offres pour répondre à tous les besoins : du court séjour touristique au déplacement professionnel, en passant par les expatriés. Les tarifs varient selon la destination, la durée et les services inclus (data seule ou avec appels/SMS).

Tous les forfaits sont prépayés, sans engagement, et gérables depuis l’application mobile, qui permet aussi un suivi en temps réel de la consommation.

Un service pour les Français à l’étranger… et les étrangers en France

InternationalSIM s’adresse à deux grandes cibles :

Les Français qui voyagent hors d’Europe, souvent confrontés à des frais d’itinérance élevés ou à des offres peu lisibles à l’international ;

Les touristes étrangers visitant la France et l’Europe, à la recherche d’une solution rapide et économique pour rester connectés pendant leur séjour.

Grâce à InternationalSIM, chacun peut désormais anticiper ses besoins de connectivité avant son départ et activer son forfait à l’instant voulu, sans tracas techniques.

L’eSIM, une technologie en plein essor

Avec 60 % des smartphones vendus en 2025 attendus comme compatibles eSIM, Bouygues Telecom mise sur une technologie d’avenir. De nombreux smartphones prennent déjà en charge cette fonction. En s’inscrivant dans cette tendance, Bouygues devient l’un des rares opérateurs traditionnels européens à proposer une telle offre, là où ce marché était jusqu’ici dominé par des startups ou des services purement numériques.Une couverture mondiale, avec plus de 200 destinations proposées, l'une des offres les plus complètes du marché.

InternationalSIM, en résumé

Une activation instantanée via QR code ou application, sans manipulation de carte SIM.

Des forfaits de 15 à 60 Go en Europe, de 1 à 20 Go dans le reste du monde, pour une durée de 30 jours maximum.

Une assistance multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un positionnement stratégique à l’ère du tourisme mondial

Alors que l’Europe concentre près de 60 % du marché mondial du tourisme et que les voyages hors des sentiers battus se multiplient, Bouygues Telecom fait un pas stratégique en renforçant son ancrage dans le secteur de la connectivité internationale. InternationalSIM s’affirme comme une réponse concrète à l’évolution des usages numériques en mobilité : plus connectés, plus agiles, plus indépendants.

L’application est téléchargeable sur l’Apple Store et le Google Play Store