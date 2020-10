26 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

TousAntiCovid : quels sont les changements sur cette nouvelle version de StopCovid ?

Crédit Photo : iTunes

Avec 2,6 millions de téléchargements et 753 alertes envoyées au total, l'application StopCovid a été un échec. Cette nouvelle version désormais baptisée TousAntiCovid a pour but de repartir sur de nouvelles bases plus pertinentes.

A l'instar de l'ancienne application, l'application utilise le Bluetooth du smartphone afin de déterminer si l'on est resté en contact avec une personne potentiellement infectée. D'ailleurs, le principe est toujours le même à part que cette nouvelle interface avec des outils supplémentaires a désormais pour but d'inciter les Français à télécharger cette application.

TousAntiCovid intègre un "centre d'information" qui donne des détails sur l'évolution de l'épidémie avec le nombre de cas et le taux d'incidence. Elle donne également le taux d'occupation des lits de réanimation.

Autre nouveauté, elle permet d'avoir des détails sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour contrer l'avancée du virus, comme les endroits où le couvre-feu est instauré en indiquant sa position géographique pour obtenir des informations. Une attestation de déplacement dans les zones où un couvre-feu est imposé, renvoie vers une page dédiée hors de l'application.

TousAntiCovid se présente également comme un centre d'information sur l'épidémie, recensant par exemple les mesures mises en place les autorités nationales et locales. L'application regroupe sur un même écran des raccourcis vers la carte des lieux de dépistage. Une carte des laboratoires ainsi que les temps d'attente sont accessibles directement sur l'application.

Dans les prochaines semaines, l'application va être enrichie avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Après un démarrage très difficile de la première version, le ministère de la santé et le secrétariat d'Etat au numérique espèrent en faire un outil réellement utile dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

TousAntiCovid est téléchargeable sur iOS et Android.