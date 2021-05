26 mai 2021 à 14h38 par Philippe

Tout savoir sur le fonctionnement des Box 4G

Il existe désormais plusieurs moyens pour se connecter et profiter pleinement de l’accès à internet. À cet effet, le réseau télécom à travers l’ADSL ou la fibre optique dessert les foyers en connexion internet. Mais toutes les zones ne bénéficient pas d’une bonne connexion ADSL ou de fibre optique et, pour pallier cette situation, la BOX 4G constitue une alternative intéressante. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les Box 4G pour bénéficier de l’internet très haut débit.

Qu’est-ce qu’une Box 4G ?

Une Box 4G est un appareil de type modem qui sert d’interface entre un fournisseur d’accès à internet et un abonné. Il s’agit d’une technologie permettant d’établir une connexion internet à domicile ou en entreprise à travers le réseau mobile 4G ou 4G+.

La Box 4G est donc un équipement qui diffuse la connexion internet par Wifi ou à travers Ethernet vers d’autres appareils. Cette solution nécessite donc d’avoir une très bonne couverture en réseau 4G de la part d’un opérateur. La Box 4G est généralement un appareil fixe qui n’est pas destiné à un usage en mobilité, comme ça peut l’être avec les clés ou les routeurs 4G.

Qui peut profiter de cette offre ?

À la base, les Box 4G sont destinées aux personnes qui se situent dans une zone non couverte par l’ADSL ou la fibre optique. Mais si la connexion à l’ADSL est de faible qualité, la Box 4G est également la solution à préconiser. Cependant, il faut impérativement remplir certaines conditions pour prétendre à cette offre.

En effet, à l’instar de toute connexion internet filaire, tout le monde ne peut être éligible à une offre de Box 4G. Celui qui désire accéder à cette offre doit être situé dans une zone bénéficiant d’une meilleure couverture 4G assurée par une antenne 4G activée. Il doit également répondre à d’autres critères, notamment en ce qui concerne le débit en ADSL.

Vous l’auriez compris, c’est donc votre opérateur qui décide s’il est en mesure de fournir cette offre ou pas à un abonné situé dans une zone donnée. Pour cela, vous devez vérifier votre éligibilité auprès des opérateurs afin de sélectionner parmi ceux qui proposent ce service en fonction de votre situation géographique. Généralement, l’adresse ou un numéro de téléphone fixe permet de faire le test d’éligibilité.

Comment fonctionne une Box 4G ?

En ce qui concerne l’aspect pratique de l’utilisation d’une Box 4G, l’équipement se branche sur une prise de secteur dans un foyer ou dans une entreprise. Vous pourrez alors y connecter vos appareils par le Wifi ou avec des câbles Ethernets. La Box 4G dispose, dans son boîtier, d’une carte SIM data qui est fournie par l’opérateur de réseau 4G choisi avec un forfait de type « Data Only ». Elle dispose d’antennes internes qui lui permettent de se connecter à internet par l’entremise du réseau 4G via l’antenne du fournisseur la plus proche. La Box 4G peut également disposer d’antennes extérieures supplémentaires pour améliorer la qualité de la connexion.

La Box 4G fonctionne comme un point d’accès à internet pour un périmètre donné. Elle dispose d’un système de gestion des accès qui permet, entre autres, le contrôle les appareils pouvant bénéficier de la connexion internet ainsi que la vérification du volume de données consommées. En fonction des offres de l’opérateur, vous pouvez bénéficier d’un accès à internet illimité ou avec un certain nombre de Gigaoctet par mois. Dès que la consommation de l’enveloppe data fournie est dépassée, le débit de la connexion peut être bridé. Pour corriger la situation, vous pouvez la recharger en payant un nouveau forfait.

Quel débit pour votre Box 4G ?

Selon les services fournis par les différents opérateurs du marché, les débits de Box 4G varient d’un fournisseur à un autre. Plusieurs paramètres sont à prendre en considération pour apprécier la qualité de l’offre.

Les offres des opérateurs oscillent entre 100 Mb/s et 320 Mb/s en téléchargement avec une moyenne qui tourne autour de 50 Mb/s en émission de données. Mais dans la pratique, ces valeurs ne sont pas forcément celles constatées. Le débit peut être impacté par :

L’emplacement de la Box 4G et le type de l’habitation ;

Le nombre d’usagers connectés sur le réseau de l’opérateur ;

La bande de fréquence utilisée par l’opérateur ;

Le bridage et les algorithmes de gestion de charge du réseau de l’opérateur ;

Le nombre d’appareils connectés sur la Box 4G.

Dans tous les cas, plus le débit est élevé, plus la qualité de la connexion est optimale et vous pourrez profiter de la fluidité de l’internet.