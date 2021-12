07 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

Le trafic des données mobiles sera multiplié par 300 en 10 ans

Selon le dernier Mobility Report d'Ericsson, 660 millions d'abonnements 5G sont prévus d'ici la fin de l'année, renforçant de ce fait le postulat selon lequel la 5G serait la génération mobile au déploiement le plus rapide. Cette augmentation du nombre d'abonnements est due à une demande plus forte que prévue en Chine et en Amérique du Nord, stimulée en partie par la baisse des prix des appareils 5G. Par ailleurs, au troisième trimestre 2021, 98 millions d'abonnements 5G supplémentaires ont été enregistrés, contre 48 millions de nouveaux abonnements 4G. A la fin de l'année 2021, plus de deux milliards d'individus devraient être couverts par les réseaux 5G.

Selon les dernières prévisions, la 5G est en passe de devenir la technologie d'accès mobile dominante, en termes d'abonnements au niveau mondial, d'ici 2027. La 5G devrait également représenter environ 50 % de tous les abonnements mobiles dans le monde - couvrant 75 % de la population mondiale et transportant 62 % du trafic mondial de smartphones d'ici 2027.

Depuis 2011, le déploiement des réseaux 4G LTE a joué un rôle crucial, générant 5,5 milliards de nouvelles connexions smartphones dans le monde et permettant la mise sur le marché de plus de 20 000 appareils 4G différents. Le rapport pointe un cycle de vie technologique des appareils 5G plus avancé que celui de la 4G, les terminaux 5G représentant aujourd'hui 23 % des volumes mondiaux, contre 8 % des terminaux 4G au même stade de cycle de vie.

Ces éléments contribuent à alimenter une croissance exponentielle du trafic des données mobiles. Le trafic des données des réseaux mobiles a augmenté de 42 % au troisième trimestre 2021, par rapport à la même période l'année précédente, et représente environ 78 exaoctets (EB), en incluant le trafic généré par les services d'accès sans fil fixe (FWA, Fixed Wireless Access). Au cours du seul troisième trimestre, le trafic de données mobiles a été supérieur à tout le trafic mobile généré jusqu'à la fin de 2016. Les dernières prévisions révèlent que le trafic total de données sur les réseaux mobiles devrait atteindre 370EB d'ici la fin 2027.

Le rapport révèle également que la nature des connexions mobile évolue rapidement, ce qui contribue à la croissance actuelle du trafic des données mobiles.

Le haut-débit IoT dépasse désormais la 2G/3G et se pose comme le segment connectant la plus grande part des applications IoT. Il devrait représenter 47 % des connexions cellulaires IoT d'ici fin 2021, contre 37 % pour la 2G/3G et 16 % pour les technologies IoT massives (NB-IoT et Cat-M).

Les dernières prévisions confirment l'accélération rapide des déploiements de l'IoT massif au cours des années à venir, couvrant les cas d'usages tels que les objets connectés liés à la e-santé, le suivi des actifs logistiques, le contrôle environnemental, les compteurs intelligents, les appareils de suivi et de contrôle de la fabrication intelligente. Les déploiements de l'IoT massif devraient représenter 51 % de toutes les connexions IoT cellulaires d'ici 2027.

Sur cette même période de prévision, les connexions FWA devraient être multipliées par près de trois, passant de 88 millions à la fin de 2021 à environ 230 millions en 2027. Près de la moitié de ces connexions devraient être acheminées par des réseaux 5G.