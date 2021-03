18 mars 2021 à 05h00 par Philippe

Travel Password, une application pour sauvegarder sur son smartphone son dossier médical

Travel Password est une application pratique qui vient de voir le jour. Elle permet de conserver numériquement sur son smartphone son dossier médical avec les informations médicales essentielles avant de partir en voyage, ou dans la vie quotidienne pour éviter de perdre ses documents médicaux.

L'application fonctionne comme un outil de stockage de nos données de santé. Il existe deux manières pour les stocker : soit par les formulaires standardisés, soit par les photos.

Les formulaires standardisés sont remplis par l'utilisateur et sont ensuite lisibles par un QR code à présenter dans tous les endroits disposant d'une scanette Travel Password. Mais il est aussi possible de stocker les documents de santé en les prenant en photo et en les enregistrant sur l'application, évitant ainsi la multiplication de papiers.

Les documents sont stockés directement dans le téléphone. A chaque entrée de document, l'application créé un historique médical. Pour les utiliser, il n'y a pas besoin de connexion internet ou téléphonique, et aucune donnée ne sort de l'application.

Pour les entreprises disposant d'une scanette Travel Password, le process pour vérifier qu'un individu est vacciné ou testé négatif s'en trouve simplifié. Par exemple, pour les aéroports, il suffit de scanner le QR code des voyageurs disposant de l'application Travel Password avant l'embarquement pour vérifier que chacun est en règle, la liste des passagers est ensuite stockée dans les serveurs de l'aéroport qui pourront déterminer, en cas de contamination, quels passagers sont ou non cas contact. Ce process évite l'entassement des justificatifs de santé pour voyager. A terme, l'utilisation de Travel Password peut servir à l'entrée dans les lieux recevant du public, dans un souci de sécurité sanitaire.

L'application est disponible gratuitement sur le Play Store et l'Apple Store.