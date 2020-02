17 janvier 2020 à 06h00 par Philippe | 12 février 2020 à 08h18

Trocr, une application pour bénéficier de réductions fiscales

Crédit Photo : iTunes

Le marché des biens d'occasion et de la seconde-main est en pleine expansion. Selon l'Ifop, Il a généré 360 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial en 2017 et devrait atteindre près de 400 milliards en 2022.

Inscrite dans une démarche collaborative circulaire, la startup Trocr a développé une marketplace anti-gaspillage et solidaire. Les vendeurs recyclent les objets dont ils n'ont plus l'usage en les mettant en vente au profit de l'association de leur choix (Restos du Coeur, Sidaction, Ligue contre le cancer ou environ 400 autres déjà référencées) et peuvent bénéficier de réductions fiscales (jusqu'à 75% du prix de la vente). Les acheteurs bénéficient de bonnes affaires et consomment seconde-main responsable.

Avec ces "ventes désintéressées", les bonnes affaires foisonnent : une Playstation 4 à 15 euros, vendue au profit du Sidaction, des skis ou un manteau Colombia vendus à 10 euros, etc.

Pour vendre un bien d'occasion, il suffit de photographier l'objet avec l'application, d'indiquer le prix de vente souhaité et de sélectionner l'association bénéficiaire.

L'application est disponible sur l'App Store et Google Play.