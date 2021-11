17 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

En trois ans, l'utilisation des SMS en entreprise a bondi de 30 %

Le nombre d'utilisateurs d'applications de messagerie mobile devrait atteindre les 3 milliards en 2022 selon une enquête PricewaterhouseCoopers pour Esendex réalisée entre octobre et décembre 2020, auprès de 4 389 entreprises en Europe et Asie-Pacifique, dont 690 en France.

Dans une société ultra connectée, les entreprises doivent adapter leurs outils de communication pour répondre aux besoins et aux demandes en perpétuelle évolution de leurs clients et de leurs salariés. L'enquête menée par Esendex, premier groupe de messagerie professionnelle en Europe, en collaboration avec PricewaterhouseCoopers, révèle qu'en trois ans, l'utilisation du SMS en entreprise a augmenté de 30 %. Les secteurs avec le plus fort taux d'adoption sont la finance, l'informatique et les télécommunications et le commerce. Une croissance qui devrait encore augmenter de 12 points au cours des prochaines années.

La finance, premier secteur à utiliser les SMS

En trois ans, l'utilisation du SMS en entreprise a augmenté de 30 %. Cette expansion est particulièrement notable pour les secteurs de la finance (36 %), de l'informatique et des télécommunications (35 %) et du commerce (33 %). Les prévisions pour les années à venir sont, quant à elles, encore plus vertigineuses. Selon l'étude menée par Esendex, cette croissance devrait augmenter de 12 points sur ces secteurs d'activité dans les trois prochaines années. "Ce qui séduit nos clients, c'est le retour sur investissement qu'offre le SMS.", explique Laurent Auzzino, Directeur Commercial France chez Esendex. Avec un taux d'ouverture de 95 %, le SMS est en effet un outil de communication de plus en plus privilégié par les entreprises pour communiquer avec leurs clients ou leurs salariés.

Outre sa facilité d'utilisation et de personnalisation, c'est avant tout le coût peu élevé de ce canal de communication ainsi que son efficacité qui séduit les entreprises françaises. Le SMS peut en effet être envoyé sur n'importe quel appareil.

Des cas d'utilisation multiples

Si les entreprises du secteur informatique et télécommunications utilisent le SMS, c'est avant tout pour assurer une continuité de service en cas de panne ou de problèmes sur le réseau. Dans cette situation, un SMS peut être automatiquement envoyé aux équipes. Avec un temps de lecture d'environ 3 minutes, le SMS permet de communiquer les messages importants et de minimiser les perturbations.

Le SMS est également utilisé par les entreprises du secteur financier pour simplifier le recouvrement des créances. Les rappels automatiques par SMS sont en effet un moyen efficace pour inciter les clients ayant des arriérés à réguler leur situation. Les transactions par SMS offrent un environnement de paiement personnalisé à l'entreprise.

Les commerces, quant à eux, ont intégré le SMS dans leur stratégie marketing. Les campagnes marketing par SMS permettent de générer des prospects et de nouveaux clients, ou de communiquer sur les dernières promotions et offres spéciales. Facilement personnalisable, le SMS offre un taux de conversion élevé et un retour sur investissement mesurable.