04 juin 2021 à 06h23 par Philippe

Trois Français sur cinq estiment que l'utilisation des smartphones a un effet négatif sur leur santé

Cela fait plus d'un an que la pandémie de Covid-19 est entrée dans notre quotidien, modifiant complètement nos habitudes de consommation et notre mode de vie. L'enfermement, la diminution des activités de loisirs et culturelles, et l'isolation forcée nous ont poussé à nous tourner vers la technologie pour communiquer, nous informer et même nous divertir. Ce phénomène a entraîné une plus grande utilisation des appareils électroniques, tels que les smartphones. Au-delà d'un simple complément, ils sont devenus quasiment indispensables à notre vie quotidienne. Pour décrypter cette tendance, Appinio, spécialiste des études de marché et sondages en temps record, a mené une enquête sur les habitudes de consommation des Français, ainsi que leur opinion concernant leur utilisation et leur relation avec ces appareils. Cette étude a également été réalisée en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Selon les données de cette enquête, 63 % des Français considèrent que, pendant cette période, ils ont utilisé leur smartphone plus qu'avant, tandis que 55% ont passé plus de temps sur leur ordinateur. Par rapport aux autres pays européens, c'est en Espagne (70%) que l'utilisation des téléphones mobiles a le plus augmenté, suivie de la France et du Royaume-Uni, puis de l'Allemagne avec 58%.

Si les smartphones offrent un grand nombre d'avantages et de possibilités, leur consommation excessive peut toutefois présenter un risque pour la santé et le bien-être. Dans ce contexte, 63 % des Français estiment que les smartphones ont un effet négatif sur leur santé mentale, et 60 % pensent que leur utilisation affecte également leur santé physique. Les Français sont ceux qui, en Europe, considèrent l'utilisation des smartphones comme étant la plus nocive, suivi par les Espagnols.

Face à cette situation, 34% des Français interrogés déclarent vouloir moins l'utiliser. Ce chiffre est supérieur de 14% chez les jeunes de 16 à 24 ans. Les smartphones sont principalement utilisés pour consulter les réseaux sociaux (55%), garder le contact avec la famille ou les amis (49%), ou encore naviguer sur internet (46%).

Il existe un certain nombre d'habitudes qui prouvent l'utilisation excessive des smartphones au quotidien et qui peuvent altérer la qualité de vie. Par exemple, selon les données de cette enquête, 43 % des personnes interrogées déclarent regarder leur téléphone tous les jours dès le réveil, et 42% le font toujours avant de se coucher. Ces chiffres sont beaucoup plus élevés en Espagne où 54% des Espagnols affirment regarder systématiquement leur portable avant de dormir. À l'opposé, en Allemagne, seulement 28% de la population déclarent regarder en permanence son téléphone au lever et au coucher.