24 avril 2024 à 07h07 par La rédaction

TSMC : la hausse des prix des puces va-t-elle se répercuter sur les smartphones ?

De l'iPhone aux ordinateurs portables, en passant par les consoles de jeux, il y a de fortes chances que les appareils électroniques que vous utilisez au quotidien contiennent des puces fabriquées par TSMC, une entreprise taïwanaise à la pointe de la technologie de production de semi-conducteurs.

L'augmentation des prix de nos smartphones est donc devenue possible à cause de la situation internationale actuelle et de la localisation des usines qui fabriquent leurs composants principaux.

Cette hausse des prix est motivée par la mondialisation fragmentée actuelle, qui entraîne une augmentation des coûts pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. TSMC, ses clients et ses concurrents seront tous touchés par cette mesure.

TSMC vient récemment d'annoncer que les coûts de production pourraient grimper à cause de la volonté de plusieurs pays et entreprises pour fabriquer les composants localement.

Afin de couvrir les coûts croissants de la production locale, TSMC va augmenter les prix de ses puces. Selon le PDG de l'entreprise, CC Wei, les clients qui souhaitent une production dans une zone géographique spécifique devront assumer les frais supplémentaires.

TSMC a annoncé la construction d'une nouvelle usine aux États-Unis à Phoenix, en Arizona. L'entreprise prévoit aussi d'ouvrir une nouvelle usine en 2030 dédiée à la production de puces gravées en 2 nanomètres. Cette nouvelle usine sera la troisième du fondeur taïwanais, ce qui portera son investissement total dans ce projet à 65 milliards de dollars. Ce financement conséquent est en partie assuré par un soutien américain de 6,6 milliards de dollars.

Cette quête de souveraineté technologique et d'optimisation des coûts pourrait avoir un impact direct sur le portefeuille des consommateurs. La hausse des coûts de production risque donc de se traduire par une augmentation du prix des appareils électroniques.