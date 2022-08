17 août 2022 à 00h15 par Philippe

Uber dépasse le milliard de téléchargements depuis son lancement en 2011

Uber a dépassé le milliard de téléchargements sur iOS et Google Play onze ans et demi après son lancement en janvier 2011, selon les données de data.ai Intelligence.

Uber a mis 4 ans pour générer 500 millions supplémentaires après avoir franchi le cap des 500 millions en 2018.

Ce dernier jalon signifie qu'Uber est devenue l'application de voyage la plus téléchargée de tous les temps sur iOS et Google Play. Uber est également en tête des téléchargements mondiaux parmi les applis de transport au deuxième trimestre 2022, suivi par Where is my Train et Ola cabs.

Les États-Unis sont le premier marché pour Uber en termes de téléchargements cumulés, avec 197 millions de téléchargements cumulés dans le monde sur IOS et Google Play. Le Brésil s'est classé deuxième pour les téléchargements, et l'Inde troisième. En juin 2022, le Brésil et l'Inde se classaient aux 1er et 2e rangs pour les utilisateurs actifs mensuels de smartphones.

Google Play représente 64 % des téléchargements cumulés et l'App Store 36 %.