18 octobre 2021 à 04h00 par Philippe

Uber et Waze sont les applications de voyage les plus téléchargées dans le monde en période estivale

Alors que les consommateurs sont à la recherche d'expériences de voyage sûres malgré la pandémie, l'été 2021 a vu une accélération des road-trips et des voyages domestiques.

La fête du travail marque la fin officieuse de la saison estivale des voyages aux États-Unis. Selon les estimations de Cars.com, 60% des consommateurs ont déclaré avoir des projets de voyage. Alors que les régions du monde sont toujours confrontées à différents niveaux de réglementation et de précautions liés à la pandémie et au variant Delta, les données montrent que les applications de voyage et de navigation ont dépassé les 1,1 milliard de téléchargements de mai à août 2021, soit une augmentation de 20 % par rapport aux quatre mois précédents, ainsi que par rapport à l'année précédente dans le monde entier cet été.

Alors que les taux de vaccination ont continué d'augmenter dans des régions comme les États-Unis, l'Europe et la Chine, les voyageurs du monde entier ont continué à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements. À l'échelle mondiale, les consommateurs ont montré une préférence pour les voyages locaux et les déplacements en voiture, Google Maps étant l'application de voyage et de navigation la plus téléchargée (sur la base des trois mois se terminant le 31 juillet 2021). Sur la même période et dans la même catégorie, Uber était la deuxième application la plus téléchargée, et la première en termes d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

Toutefois, cet été a également été marqué par une accélération des réservations de voyages et des séjours prolongés. Dans la catégorie des voyages et de la navigation, Booking.com se classe au quatrième rang, et Airbnb au septième rang des téléchargements mondiaux. Sur la base du temps passé sur les applications de voyage et de navigation, il atteint un pic en août 2021 avec une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que le temps passé dans les applications de voyage aux États-Unis a atteint un pic en juillet 2021, avec une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente. Au Royaume-Uni, un autre marché où le taux de vaccination est élevé, le temps passé a augmenté de 47 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un pic en août 2021.

Les compagnies aériennes ont également connu une accélération de leur croissance cet été, en particulier dans des régions comme les États-Unis. Les compagnies aériennes représentent 50 % du top 10 des applications de voyage en termes de téléchargement aux États-Unis, notamment American Airlines, Fly Delta, United Airlines, Southwest Airlines et Spirit Airlines.