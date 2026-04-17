17 avril 2026 à 00h00 par Philippe

L'UE lance son application de contrôle d'âge pour sécuriser les réseaux sociaux

L’Union européenne franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de régulation du numérique. À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un dispositif de vérification de l’âge destiné à protéger les mineurs en ligne, assorti d’un message sans ambiguïté à l’égard des grandes plateformes : « il n’y a plus d’excuses ».

Au cœur de cette initiative, une application présentée comme « techniquement prête » et appelée à être déployée dans les prochains mois, avec une généralisation envisagée d’ici fin 2026. Inspirée du certificat sanitaire européen déployé pendant la pandémie de Covid-19, cette solution ambitionne de devenir un standard à l’échelle du continent.

Une réponse européenne à un problème massif

La Commission européenne entend répondre à une réalité jugée préoccupante : l’exposition croissante des mineurs à des contenus inappropriés, qu’il s’agisse de cyberharcèlement, de contenus violents ou pornographiques, ou encore de mécanismes d’addiction intégrés aux plateformes.

Dans ce contexte, plusieurs États membres ont déjà engagé des initiatives nationales. En France, le président Emmanuel Macron pousse pour une limitation stricte de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, avec un seuil fixé à 15 ans. Des discussions similaires sont en cours en Grèce, en Espagne ou encore au Danemark, certains pays envisageant même des interdictions pures et simples.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a ainsi plaidé pour une harmonisation européenne, estimant que seule une approche coordonnée permettra de répondre efficacement aux dérives du numérique.

Une technologie fondée sur la confidentialité

Le dispositif européen repose sur une technologie cryptographique avancée dite de « preuve à divulgation nulle de connaissance » (zero-knowledge proof). Concrètement, il permettra aux utilisateurs de prouver qu’ils ont l’âge requis sans transmettre leurs données personnelles aux plateformes.

L’utilisateur pourra s’authentifier à l’aide d’un document officiel, comme une carte d’identité, un passeport ou une identité numérique, puis générer une preuve d’âge anonyme. Celle-ci pourra être utilisée pour accéder à certains contenus ou services, sans que les plateformes aient accès aux informations sensibles.

La Commission insiste sur cet aspect : le système est conçu pour concilier protection des mineurs et respect de la vie privée. Son code sera par ailleurs ouvert, permettant des audits indépendants.

Une intégration progressive dans les États membres

Sept pays, dont la France, l’Italie et l’Espagne, se préparent à intégrer ce dispositif dans leurs portefeuilles d’identité numérique nationaux. Des phases de test sont déjà en cours, notamment sur certaines plateformes comme Snapchat.

L’application sera disponible sur les principales boutiques mobiles, notamment celles de Apple et Google, avec l’objectif de toucher rapidement un large public.

Our app ticks all the boxes.? Highest privacy standards in the world

? Works on any device

? Easy to use

? Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Les plateformes sous pression réglementaire

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Digital Services Act (DSA), qui impose des obligations accrues aux très grandes plateformes en matière de modération et de protection des utilisateurs.

Sont directement visés des acteurs majeurs comme TikTok, Meta (maison mère de Facebook et Instagram) ou encore Snapchat, accusés de ne pas en faire assez pour limiter l’exposition des mineurs à des contenus problématiques ou à des mécanismes d’engagement jugés addictifs.

La Commission a d’ailleurs ouvert plusieurs enquêtes, notamment contre Snapchat, ainsi que contre d’autres plateformes, y compris dans le secteur des contenus pour adultes.

Une volonté d’harmonisation européenne

Au-delà de la technologie, Bruxelles cherche à éviter une fragmentation réglementaire entre États membres. L’objectif est clair : instaurer un cadre unique à l’échelle de l’Union, plutôt que de laisser coexister des législations nationales disparates.

Cette volonté s’inscrit également dans le débat émergent autour d’une « majorité numérique » européenne, dont le seuil pourrait être harmonisé dans les années à venir. Pour l’heure, la Commission se garde de trancher, attendant les conclusions d’un groupe d’experts attendues dans les prochains mois.

Entre soutien politique et critiques sur les libertés

Si l’initiative est saluée par une partie des responsables politiques, elle suscite également de vives critiques. Plusieurs organisations de défense des libertés numériques dénoncent une approche jugée inefficace et potentiellement dangereuse pour l’anonymat en ligne.

Des ONG comme European Digital Rights estiment que la vérification d’âge ne traite pas le cœur du problème, à savoir les modèles économiques des plateformes fondés sur la captation de l’attention. D’autres, comme La Quadrature du Net, pointent le risque d’une identification indirecte des utilisateurs, malgré les garanties avancées.

Un défi technique et politique encore ouvert

Malgré ses ambitions, le dispositif devra faire face à des limites bien connues, notamment les possibilités de contournement via des outils comme les VPN. Plusieurs expériences nationales ont déjà montré que les interdictions d’accès restaient largement contournées par les jeunes utilisateurs.

Pour Bruxelles, l’enjeu n’est toutefois pas d’instaurer un contrôle absolu, mais de réduire l’exposition accidentelle des mineurs aux contenus sensibles et de responsabiliser les plateformes.

Reste désormais à savoir si ces dernières se plieront aux exigences européennes. Avec des sanctions pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial en cas de non-respect du DSA, la Commission entend faire de ce dossier un test grandeur nature de sa capacité à réguler les géants du numérique.

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