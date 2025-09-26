26 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Ultra Chroma Camera, SuperCharge 100W, Smart Controls… Huawei met le paquet sur la série nova 14

Huawei a choisi la capitale française pour lever le voile sur sa nouvelle série de smartphones nova 14, à l’occasion de son évènement Innovative Product Launch. Conçus pour séduire une génération attachée à l’expression de soi, ces appareils misent sur un design reconnaissable entre mille, une approche renouvelée de la photographie de portrait et une intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Un design pensé comme une signature identitaire

Avec le Star Orbit Ring, la série nova 14 arbore un élément esthétique inédit, immédiatement identifiable et pensé comme un symbole d’individualité. Deux déclinaisons principales voient le jour :

Huawei nova 14 Pro : un modèle premium équipé d’un écran quadruple incurvé de 6,78 pouces, conçu pour offrir à la fois confort visuel et élégance.

: un modèle premium équipé d’un écran quadruple incurvé de 6,78 pouces, conçu pour offrir à la fois confort visuel et élégance. Huawei nova 14 : une alternative plus épurée avec un écran OLED plat de 6,7 pouces, misant sur la simplicité sans sacrifier la finesse.

Inspirés par la nature, ces smartphones se déclinent en quatre coloris – Bleu Cristal, Rose, Blanc et Noir – pour refléter différentes sensibilités esthétiques.

« Pro Your Portrait » : la photographie de portrait réinventée

Le nova 14 Pro introduit l’Ultra Chroma Camera, un capteur capable de capter les données lumineuses multispectrales, améliorant la précision colorimétrique de 120 % par rapport aux capteurs RVB classiques. Cette technologie promet des portraits aux nuances plus réalistes, qu’il s’agisse de saisir un maquillage subtil ou les teintes changeantes d’un coucher de soleil.

À cela s’ajoute un capteur Ultra Portrait Autofocus de 50 Mpx, qui garantit une mise au point instantanée, même en faible luminosité. Grâce à une plage de zoom de 0,8x à 5x, les utilisateurs peuvent aussi bien capturer des gros plans détaillés que des portraits de groupe.

Particularité notable : le nova 14 Pro est le premier smartphone à intégrer la fonction Ultra Speed Snapshot sur la caméra avant comme arrière, assurant des clichés nets même en mouvement.

L’expérience photo est enrichie par des outils d’IA :

AI Remove , qui efface les éléments indésirables d’un cliché.

, qui efface les éléments indésirables d’un cliché. AI Best Expression, qui sélectionne automatiquement les visages et expressions les plus réussis dans une série de photos.

Une interface repensée par l’IA

Sous EMUI, la série nova 14 inaugure plusieurs fonctionnalités inédites. Le Smart Controls, un bouton personnalisable, permet d’accéder rapidement aux applications par simple double tap. Le contrôle gestuel par IA, exclusif au marché, propose quant à lui de faire défiler un contenu (Air Scroll) ou de capturer un écran (Grabshot) sans contact.

Huawei renforce également la sécurité avec des outils tels qu’AI Messaging, qui masque automatiquement les notifications sensibles, et de nouveaux centres de confidentialité et de sécurité capables de détecter les risques liés aux applications et de proposer des recommandations personnalisées.

Batterie et autonomie : un duo sous contrôle

La série nova 14 embarque une batterie de 5 500 mAh, associée à la technologie Huawei SuperCharge Turbo 100W. Grâce à un contrôle thermique assisté par IA, la température de charge est ajustée avec une précision allant jusqu’à 0,1 °C, afin d’éviter les surchauffes et de prolonger la durée de vie de la batterie. Plusieurs systèmes de protection – surcharge, recharge nocturne intelligente – viennent compléter le dispositif.

Résultat : une autonomie renforcée, pensée pour accompagner l’utilisateur aussi bien dans le streaming que dans le jeu ou la création de contenu.

Prix et disponibilité

Huawei confirme que le nova 14 Pro (12 Go RAM + 512 Go stockage) sera disponible en Europe à partir de janvier 2026, au prix conseillé de 699 € TTC.