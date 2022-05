16 mai 2022 à 07h59 par Philippe

Un an après le rebond intervenu au cours du premier semestre 2021, la dynamique se poursuit en France

L'Arcep a publié son observatoire trimestriel des services mobiles au 1er trimestre 2022. Au 31 mars 2022, le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 80,7 millions. L'accroissement annuel du nombre de cartes SIM s'établit pour le deuxième trimestre consécutif à 2,2 millions, un niveau inégalé depuis 2014.

En métropole, la proportion d'abonnements résidentiels libres d'engagement augmente de près de 3 points en un an et atteint 80%. L'accroissement trimestriel du nombre de cartes SIM est porté en totalité par les opérateurs de réseau mobile. Le parc des opérateurs virtuels se contracte de 40 000 cartes au cours du trimestre. La part de marché des opérateurs de réseau mobile s'établit au premier trimestre 2022 à 92,2%. Sur le marché des entreprises, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM dépasse depuis un an les 6%. Au 31 mars 2022, le nombre de cartes SIM s'établit à 10,5 millions et représente 13,5% du nombre total de cartes SIM en métropole.

En outre-mer, le nombre de cartes SIM s'élève à 2,7 millions au 31 mars 2022 (+3,3% en un an). Le marché post-payé, dont l'accroissement est particulièrement élevé depuis un an, représente près de 2 millions de cartes au 31 mars 2022. Ainsi, la part des forfaits progresse de 3 points en un an et représente 74% du parc de cartes SIM en outre-mer.