22 octobre 2024 à 07h26 par La rédaction | 22 octobre 2024 à 10h34

Un bond géant pour la 6G : un nouveau record établi à 938 Gbps, soit près de 9 000 fois plus rapide que la 5G

Les ingénieurs de l'University College London viennent de révolutionner le monde des télécommunications en atteignant un débit de transmission sans fil inégalé.

Grâce à une technologie de pointe, ils ont réussi à envoyer des données à une vitesse vertigineuse de 938 gigabits par seconde, soit près de 9 000 fois plus rapidement que les réseaux 5G actuels.

Cette avancée majeure, détaillée dans le Journal of Lightwave Technology, ouvre de nouvelles perspectives pour les futurs réseaux 6G.

Repousser les limites des fréquences

L’équipe de scientifiques britanniques a repoussé les limites de la transmission de données sans fil en atteignant une vitesse stupéfiante de 938 gigabits par seconde. Les technologies sans fil, comme le Wi-Fi, le Bluetooth et la 5G, utilisent principalement des fréquences inférieures à 6 GHz pour assurer notre connectivité quotidienne. Cependant, pour atteindre des vitesses de transmission vertigineuses, les chercheurs ont dû explorer des fréquences bien plus élevées, allant de 5 à 150 GHz. Cette avancée technologique promet de révolutionner nos usages numériques.

En exploitant des fréquences allant de 5 à 150 GHz et en combinant des technologies radio et optiques, ces chercheurs ouvrent la voie à des réseaux sans fil ultra-rapides, capables de répondre aux besoins croissants des applications de demain, comme la réalité virtuelle ou les téléchargements de fichiers volumineux.

Les limites des bandes basses

Il faut savoir que les bandes basses sont le revers de la médaille pour la 5G. Si elles offrent une excellente pénétration des bâtiments et une couverture étendue, les bandes basses de la 5G pâtissent d'une capacité limitée. Contrairement aux bandes hautes qui permettent d'atteindre des débits pharamineux, les bandes basses sont rapidement saturées, faisant chuter les vitesses de connexion en dessous des 20 Gbps théoriques.

Le professeur Zhixin Liu et son équipe ont donc identifié les limites des technologies actuelles, notamment la congestion des derniers mètres entre l'utilisateur et le réseau fibre optique, les chercheurs ont ainsi développé une solution novatrice. En exploitant les potentialités de fréquences plus élevées et en combinant l'électronique à grande vitesse avec la photonique à ondes millimétriques, ils ont réussi à décupler les capacités de transmission sans fil.

Un avenir prometteur pour la connectivité

Cette percée majeure ouvre la voie à un futur où la connectivité sera omniprésente et instantanée. Des applications telles que la réalité virtuelle, la téléchirurgie et les villes intelligentes, qui exigent des débits de données colossaux, pourront enfin se développer à leur plein potentiel. Les chercheurs de l'UCL ont posé une pierre angulaire dans la construction des réseaux du futur, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre société numérique.