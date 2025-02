04 février 2025 à 12h44 par La rédaction | 04 février 2025 à 15h36

Un cap historique pour Apple : l'iPhone a généré plus de 2000 milliards de dollars depuis son lancement

Le succès de l’iPhone ne se dément pas. Selon les données de TechGaged.com, le smartphone emblématique d’Apple a dépassé un cap historique en atteignant 2 000 milliards de dollars de ventes cumulées depuis son lancement en 2007. Ce chiffre impressionnant illustre non seulement l’attrait de l’iPhone, mais aussi son impact économique mondial.

Un mastodonte du marché technologique

Depuis dix-huit ans, l’iPhone n’a cessé de redéfinir le marché du smartphone. Son rôle a été crucial dans la construction de l’écosystème Apple, où l’interconnexion entre ses produits – de l’Apple Watch à iCloud – fidélise une clientèle de plus en plus nombreuse. En 2024, on comptait 1,38 milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone, représentant plus de 21 % du marché mondial des smartphones.

Les ventes cumulées d’iPhone dépassent des références économiques marquantes. À titre de comparaison, les revenus générés par l’iPhone dépassent deux fois le total des dépenses de la NASA depuis sa création. De plus, ils sont supérieurs à la valorisation boursière combinée de Facebook, Instagram et WhatsApp et équivalent à près du double du marché annuel du e-commerce aux États-Unis.

Des ventes record malgré un marché saturé

Les années 2022, 2023 et 2024 ont été les plus prolifiques pour l’iPhone. En 2024, Apple a réalisé 201,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec l’iPhone, faisant de cette année la deuxième meilleure en termes de ventes, après le record absolu de 205,5 milliards de dollars en 2022. Depuis 2021, plus de 900 millions d’iPhones ont été expédiés, portant les ventes totales à 2,3 milliards d’unités, soit environ 15 % des smartphones jamais produits.

Un modèle économique qui défie le temps

Malgré un ralentissement du marché du smartphone, Apple continue de séduire grâce à des innovations technologiques de pointe : puces surpuissantes, appareils photo de haute qualité, mises à jour logicielles continues et surtout, un écosystème verrouillé qui retient les utilisateurs. La dépendance croissante aux services Apple, du stockage iCloud aux abonnements Apple Music et TV+, renforce la fidélité des consommateurs.

Avec des perspectives de croissance toujours prometteuses et une clientèle fidèle, l’iPhone ne se limite plus à un simple produit : il est devenu une référence incontournable qui façonne l’industrie technologique et influence l’économie mondiale.