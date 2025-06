24 juin 2025 à 02h40 par La rédaction | 24 juin 2025 à 06h10

Un été connecté aux quatre coins du globe grâce au nouveau forfait B&YOU Summer Edition à 14,90 euros

Bouygues Telecom casse les codes du roaming avec une offre estivale inédite et ultra-compétitive. Disponible depuis le 23 juin, “B&YOU Summer Edition” est le premier forfait 100 % eSIM de l’opérateur, conçu pour les voyageurs. Pour 14,99 € par mois, il offre 150 Go de data dont 40 Go à utiliser dans plus de 110 destinations à travers le monde, sans engagement.

Un forfait taillé pour les voyageurs connectés

Alors que les vacances d’été approchent, Bouygues Telecom déploie une offre qui pourrait séduire à la fois les grands voyageurs, les frontaliers et les expatriés. Baptisée “Summer Edition”, cette formule commercialisée sous sa marque digitale B&YOU repose exclusivement sur le format eSIM, compatible avec la majorité des smartphones récents.

Objectif : simplicité, instantanéité et connectivité globale, sans avoir besoin d’attendre une carte SIM physique ni de souscrire à une option spécifique à l’étranger. Ce forfait répond ainsi à une tendance de fond : d’ici 2025, 60 % des ventes de smartphones devraient être compatibles eSIM selon les projections du secteur.

Ce que propose “B&YOU Summer Edition” :

150 Go de données mobiles en 5G en France métropolitaine

en France métropolitaine 40 Go de data utilisables à l’étranger dans plus de 110 destinations

dans plus de 110 destinations Appels et SMS/MMS illimités depuis et vers la France, l’Europe et les DOM

depuis et vers la France, l’Europe et les DOM Sans engagement , pour plus de flexibilité

, pour plus de flexibilité 100 % eSIM , avec souscription et activation en ligne

, avec souscription et activation en ligne Tarif : 14,99 €/mois, avec une eSIM facturée 1 € à l’activation

Un forfait pensé pour l’international

Ce qui distingue “Summer Edition” des autres forfaits, c’est surtout l’étendue de sa couverture à l’étranger. Bouygues Telecom permet à ses clients d’utiliser leurs 40 Go de data depuis plus de 110 destinations dans le monde, un chiffre inédit à ce niveau de prix.

Voici la liste complète des pays inclus :

Europe & DOM-TOM :

Açores, Îles Åland, Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades, Danemark, Écosse, Espagne, Estonie, Îles Féroé, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Île de Man, Martinique, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République tchèque, La Réunion, Île de Rhodes, Roumanie, Saint-Barthélemy, Saint-Marin, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican, Île de Wight.

Afrique :

Algérie, Arabie Saoudite, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Égypte, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Sénégal, Tunisie, Afrique du Sud.

Amérique :

Argentine, Brésil, Canada, Colombie, États-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République dominicaine.

Asie :

Chine, Hong Kong, Inde, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Macao, Malaisie, Pakistan, Qatar, Singapour, Thaïlande, Turquie, Corée du Sud.

Océanie :

Australie, Nouvelle-Zélande.

Europe hors UE :

Monténégro, Serbie, Suisse, Russie.

Un concurrent sérieux face à Free Mobile

Avec cette offre, Bouygues Telecom vient clairement marcher sur les plates-bandes de Free Mobile, qui propose lui aussi un forfait international avec 35 Go/mois dans plus de 110 destinations... mais à 19,99 €/mois. En comparaison, le forfait B&YOU Summer Edition offre 40 Go à l’étranger, pour 5 € de moins, avec en prime l’expérience eSIM entièrement dématérialisée.

Une disponibilité limitée ?

Bien que Bouygues ne précise pas la date de fin de commercialisation, la mention “Summer Edition” suggère que ce forfait pourrait n’être disponible que pendant la période estivale. Il s’agit donc d’une offre à saisir rapidement, surtout pour celles et ceux qui prévoient de voyager cet été ou dans les mois à venir.