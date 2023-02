23 février 2023 à 00h15 par Philippe

Un iPhone de 2007 dans son emballage vendu aux enchères à plus de 60 000 dollars

Crédit Photo : LCG Auctions

En 2007, l'iPhone original avait réellement déclenché une nouvelle ère dans le monde de la téléphonie mobile.

Nouveau record pour cet iPhone le weekend dernier. Cette fois, ce premier modèle d'Apple a été vendu à 63 356 dollars aux enchères (soit à 52.797 dollars avec une commission de 20%).

Ce modèle a été depuis parfaitement conservé et dispose toujours de sa protection plastique. Cet iPhone de première génération, a été adjugé plus de 100 fois son prix d'origine par la maison LCG Auctions.

C'est le prix le plus élevé jamais payé pour un iPhone original. En octobre 2022, un autre iPhone de première génération toujours emballé dans sa boîte, s'était également vendu à presque 40.000 dollars.

A l'origine le tout premier iPhone était commercialisé à 599 dollars. Ce premier smartphone chez Apple avait alors un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480 pixels avec un appareil photo de 2 mégapixels et une mémoire de stockage de 8 Go.

Cet iPhone de première génération vendu aux enchères avait été offert à Karen Green peu après sa sortie. L'Américaine avait conservé le smartphone pendant près de 16 ans dans sa boîte, sans l'ouvrir.

Interrogée par nos confrères de Business Insider, elle avait hésité à plusieurs reprises avant de le vendre. Suite à la vente aux enchères pour 39 339,60 $ d'un autre iPhone en octobre dernier, elle a décidé qu'il était temps pour elle de le vendre afin d'ouvrir un studio de tatouage situé dans le New Jersey.

Crédit Photo : LCG Auctions