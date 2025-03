20 mars 2025 à 08h21 par La rédaction

Un iPhone sans connectique : la prochaine révolution d'Apple ?

Depuis l’imposition par l’Union européenne du port USB-C sur les smartphones, Apple a dû adapter sa gamme d’iPhone pour se conformer à cette nouvelle norme. L’iPhone 15 a marqué la transition définitive du connecteur Lightning vers l’USB-C, une décision dictée par les règles de Bruxelles. Cependant, la firme de Cupertino pourrait avoir trouvé un moyen d'éviter cette contrainte pour ses futurs modèles.

Un iPhone sans port : une idée déjà en test

Selon le média Bloomberg, Apple pourrait envisager un iPhone entièrement dépourvu de port de recharge, une stratégie qui permettrait à l'entreprise d'éviter l'obligation de l'USB-C. En effet, la législation européenne impose cette connectique uniquement aux appareils disposant d'un port de recharge filaire. Un iPhone sans port ne serait donc pas concerné par cette directive, de la même manière que l'Apple Watch, qui repose déjà sur une recharge par induction.

Un projet avorté, mais une idée toujours d'actualité

D’après le journaliste Mark Gurman, Apple aurait finalement renoncé à cette stratégie pour l’iPhone 17 Air, prévu en septembre 2025. Les craintes d'une réaction négative des régulateurs européens auraient pesé dans la balance, poussant la marque à la prudence. Cependant, la question d'un iPhone entièrement sans fil n'est pas enterrée, et pourrait revenir sur le devant de la scène avec de futurs modèles, notamment avec l'essor des technologies de recharge sans fil Qi2 et MagSafe.

Une stratégie en phase avec l'évolution du marché

Apple n'en est pas à son premier coup d’essai lorsqu'il s'agit de supprimer des éléments physiques jugés obsolètes. Après la prise jack en 2016, puis l’abandon progressif du tiroir SIM au profit de l'eSIM, la suppression du port de recharge s'inscrirait dans cette logique. Elle permettrait de rendre l’iPhone encore plus fin, d’améliorer son étanchéité et de libérer de l'espace pour une batterie plus grande.

L’Union européenne en veille

Si l’idée d'un iPhone sans port ne contrevient pas à la législation actuelle, la Commission européenne garde un œil attentif sur l’évolution des technologies de recharge. Elle a déjà annoncé vouloir harmoniser ces solutions pour éviter toute fragmentation du marché et garantir une interopérabilité entre les différents fabricants. Ainsi, si Apple décidait un jour d'opter pour un standard propriétaire différent du Qi2, un nouvel encadrement réglementaire pourrait être mis en place.

Vers un avenir entièrement sans fil ?

L'iPhone 17 Air aurait pu être le premier modèle sans connectique, mais Apple a préféré attendre. Toutefois, il ne fait aucun doute que la marque poursuit sa vision d'un smartphone entièrement sans fil. Avec l’essor des solutions de recharge et de transfert de données dématérialisées, la disparition totale des ports physiques pourrait n’être qu'une question de temps. L'iPhone 18 sera-t-il celui qui fera le grand saut ? Affaire à suivre.