14 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Une croissance timide du nombre de cartes SIM au premier trimestre 2025, selon l'Arcep

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a publié ce mardi son observatoire des services mobiles pour le premier trimestre 2025, dévoilant une dynamique globalement modérée du marché mobile en France. Malgré un léger regain d’activité, la croissance du nombre de cartes SIM demeure limitée, illustrant un marché en voie de maturité, voire de stagnation dans certains segments.

Une progression modérée du parc de cartes SIM

Au 1er trimestre 2025, la France comptait 83,9 millions de cartes SIM (hors cartes MtoM – machine to machine), soit une progression de seulement 70 000 unités par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre contraste toutefois favorablement avec celui enregistré un an plus tôt, où le marché avait connu une baisse de 150 000 cartes.

Cette légère croissance est portée à la fois par les forfaits et les cartes prépayées, témoignant d’une certaine reprise sur un marché longtemps considéré comme saturé. Elle reflète également les ajustements stratégiques opérés par les acteurs du secteur, notamment les opérateurs virtuels (MVNO), qui semblent tirer leur épingle du jeu.

Les opérateurs virtuels en pleine expansion

Le rapport de l’Arcep met en lumière un fait notable : la progression significative des MVNO, notamment sur le segment prépayé. Ces opérateurs alternatifs ont gagné 85 000 cartes SIM dans le prépayé, et 30 000 sur le segment des forfaits. À l’inverse, les opérateurs de réseau (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile) voient leur parc de cartes SIM stagner, avec une maigre progression de 10 000 cartes sur les forfaits.

Cette dynamique illustre la diversification du marché et l’attractivité croissante des offres alternatives, souvent plus flexibles et moins onéreuses, particulièrement appréciées des consommateurs à la recherche de solutions économiques.

Le segment entreprise marque le pas

Le secteur professionnel n’est pas épargné par cette tendance au ralentissement. Alors que le segment entreprise avait enregistré une croissance de 120 000 cartes SIM au premier trimestre 2024, cette progression s’est nettement ralentie à 50 000 cartes pour la même période en 2025. Ce tassement pourrait être lié à une stabilisation des besoins en téléphonie mobile dans les entreprises, ou à une rationalisation des flottes mobiles professionnelles dans un contexte économique plus contraint.

Une stabilisation en outre-mer après un repli marqué

En outre-mer, la situation semble se stabiliser après une fin d’année 2024 marquée par une forte contraction. Le nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d’outre-mer atteint 2,6 millions, avec une légère augmentation de 4 000 cartes. Cela intervient après une chute importante de 60 000 cartes au quatrième trimestre 2024, signalant peut-être la fin d’un ajustement ponctuel ou conjoncturel dans ces territoires.

Reprise sur le marché des cartes MtoM

Enfin, le secteur des cartes MtoM (machine to machine), crucial pour les applications industrielles et l’Internet des objets, repart à la hausse. Après un recul marqué le trimestre précédent dû à d’importantes résiliations, 220 000 nouvelles cartes MtoM ont été activées, portant le total à 24 millions au 1er trimestre 2025. Ce rebond pourrait refléter une relance des projets technologiques dans les secteurs logistique, automobile ou énergétique.