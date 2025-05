12 mai 2025 à 06h17 par La rédaction | 12 mai 2025 à 08h17

Une nouvelle fonctionnalité d'iOS 19 permettra de se connecter aux Wi-Fi publics sans effort

Dans sa prochaine mise à jour logicielle majeure, Apple s’apprêterait à introduire une fonctionnalité innovante qui promet de simplifier considérablement la vie des utilisateurs : la synchronisation des accès aux réseaux Wi-Fi publics, également appelés "réseaux captifs", entre tous les appareils d’un même écosystème Apple. Cette nouveauté, révélée par le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter dominicale Power On pour Bloomberg, devrait être dévoilée lors de la conférence annuelle des développeurs WWDC le 9 juin 2025.

Une réponse intelligente à une frustration quotidienne

Les réseaux Wi-Fi captifs sont omniprésents dans les lieux publics tels que les hôtels, les aéroports, les cafés ou encore les salles de sport. Pour y accéder, il est généralement nécessaire de remplir un formulaire ou d’accepter des conditions d’utilisation via une page web, avant de pouvoir se connecter à Internet. Si cette étape est relativement simple, elle devient fastidieuse lorsqu’elle doit être répétée sur plusieurs appareils : iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, Apple TV ou même le casque Vision Pro.

Apple entend y remédier avec iOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 et visionOS 3. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, une fois que l’utilisateur aura rempli le formulaire d’accès sur un seul appareil, les identifiants et autorisations seront automatiquement synchronisés avec les autres produits Apple connectés à son compte iCloud. Résultat : une connexion instantanée sur tous les appareils, sans avoir à recommencer la procédure sur chacun d’eux.

Un petit changement, un grand confort

Bien que cette fonctionnalité puisse paraître mineure au premier abord, elle incarne parfaitement la philosophie d’Apple : simplifier l’expérience utilisateur grâce à l’intégration fluide de son écosystème. Ce type d’amélioration, souvent qualifié d’"optimisation de la qualité de vie", est typique de l’attention qu’Apple porte aux détails qui rendent l’utilisation quotidienne de ses produits plus agréable.

À titre de comparaison, iOS 18 avait déjà introduit une fonctionnalité de partage de mot de passe Wi-Fi entre appareils Apple à proximité. Mais cette nouvelle approche va encore plus loin : elle ne se limite pas aux mots de passe, mais s’étend aux réseaux nécessitant une validation via formulaire web, traditionnellement plus complexes à automatiser.

Une brique de plus dans l’écosystème Apple

Cette nouveauté vient renforcer l’attrait de l’écosystème Apple, où chaque appareil communique intelligemment avec les autres pour créer une expérience utilisateur cohérente, fluide et sans friction. C’est aussi un pas supplémentaire vers une gestion unifiée des connexions réseau, dans un monde où la mobilité est devenue la norme et où l’on jongle constamment entre différents lieux publics et appareils.

iOS 19, attendu comme l’une des plus importantes mises à jour logicielles de ces dernières années, proposera également de profondes refontes visuelles inspirées de visionOS, ainsi que de nombreuses autres améliorations fonctionnelles. Mais ce genre de petites touches bien pensées pourrait bien faire toute la différence dans l’usage quotidien.

Il ne reste plus qu’un mois avant que la WWDC 2025 ne lève le voile sur ces nouveautés. Les utilisateurs Apple attendent avec impatience cette nouvelle édition, qui promet une avalanche d’annonces logicielles majeures.