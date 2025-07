09 juillet 2025 à 04h22 par La rédaction | 09 juillet 2025 à 06h36

Une nouvelle version de « Mon réseau mobile » pour mieux mesurer la qualité de votre opérateur

À l’heure où les départs en vacances et les déménagements d’été battent leur plein, l’Arcep dévoile une refonte majeure de son service cartographique « Mon réseau mobile ». Lancé initialement en 2017, cet outil gratuit permet à chacun d’évaluer la qualité réelle du réseau mobile autour de chez soi, sur son lieu de travail ou de villégiature. La version dévoilée le 8 juillet 2025 va bien au-delà d’un simple lifting : elle intègre de nouvelles données, une interface modernisée et des fonctionnalités poussées destinées aussi bien au grand public qu’aux utilisateurs experts ou aux collectivités locales.

Une interface totalement repensée pour une expérience plus fine et plus lisible

Première évolution visible : une nouvelle interface plus ergonomique, pensée pour s’adapter aussi bien aux ordinateurs qu’aux smartphones. L’Arcep a mené de nombreuses consultations : sondages, ateliers participatifs, bêta-test pour concevoir un outil répondant mieux aux besoins du terrain. Résultat : l’accès à l’information est simplifié, la navigation facilitée et l’expérience utilisateur largement améliorée.

Ce nouveau portail permet de visualiser la couverture mobile à travers des cartes enrichies à quatre niveaux : absence de couverture, couverture limitée, bonne couverture et très bonne couverture. Ce niveau de granularité inédit reflète bien mieux la réalité quotidienne des utilisateurs, notamment en zones rurales ou montagneuses, souvent mal desservies malgré des chiffres globaux flatteurs.

Des données techniques plus précises et une mise à jour continue

La refonte ne se limite pas à l’apparence : le fond de l’information a aussi gagné en fiabilité et en précision. Désormais, chaque trimestre, les opérateurs doivent transmettre à l’Arcep des données actualisées, enrichies et harmonisées. Ces dernières sont systématiquement soumises à des vérifications sur le terrain.

Avant le lancement de cette nouvelle version, l’Arcep a fait réaliser plus de 270 000 mesures indépendantes sur 5 % du territoire, afin de tester la cohérence des cartes. Si celles-ci s’avèrent globalement conformes, l'autorité note que certains opérateurs peinent à garantir une « très bonne couverture » sur l’ensemble du territoire. Des ajustements ont déjà été effectués sur cette base, et des discussions sont en cours pour affiner encore la fiabilité et la comparabilité des données entre opérateurs.

Une vision complète de la qualité de service, testée et mesurée

Outre la couverture théorique, l’Arcep enrichit aussi la carte avec des indicateurs concrets de qualité de service : visionnage de vidéos en HD, rapidité de navigation web, débits descendants et montants, téléversement de fichiers… Ces indicateurs sont désormais regroupés dans une page dédiée et consultables par opérateur ou de manière agrégée. Des points de mesure individuels apparaissent sur la carte, mais aussi des moyennes sur les zones sélectionnées, y compris sur les axes de transport comme les autoroutes ou les lignes ferroviaires.

Des outils avancés pour collectivités et utilisateurs exigeants

Parmi les autres fonctionnalités notables de cette version 2025 figurent :

Un moteur de recherche d’adresses pour zoomer directement sur un lieu précis ;

Des outils de mesure de distances et d’élévation ;

L’export de cartes au format PNG pour des présentations ou rapports ;

L’accès à des statistiques territoriales selon la zone étudiée ;

L’ajout d’un fond de carte satellite pour mieux se repérer ;

L’affichage des antennes en panne ou en maintenance, mis à jour quotidiennement ;

Une carte des zones à couvrir dans les deux prochaines années, dans le cadre du Dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile signé en 2018 avec les opérateurs.

Une remontée d’informations facilitée via "J’alerte l’Arcep"

Autre point fort de cette nouvelle mouture : la capacité des utilisateurs à signaler facilement un dysfonctionnement via l’outil « J’alerte l’Arcep ». Les signalements sont ensuite visualisés sous forme d’hexagones violets sur la carte, identifiant les zones les plus problématiques. En cliquant, on peut même consulter le détail des alertes reçues par opérateur sur les six derniers mois.

Cette démarche illustre la stratégie de « régulation par la donnée » adoptée par l’Arcep dans son plan Ambition 2030 : en diffusant largement les données collectées et en incitant les citoyens à partager leurs retours, le régulateur entend à la fois améliorer la transparence, responsabiliser les opérateurs et mieux adapter ses politiques aux besoins concrets.

Une carte utile pour tous : particuliers, professionnels, collectivités

À l’origine conçue pour aider les particuliers à choisir leur opérateur, la plateforme « Mon réseau mobile » s’impose désormais comme un véritable tableau de bord de la connectivité mobile en France. Elle couvre la métropole comme l’Outre-mer, permet de distinguer les réseaux 4G et 5G, et sert de référence aussi bien aux consommateurs qu’aux élus locaux, notamment pour le suivi des engagements pris dans le cadre du New Deal Mobile.

Dans un contexte où les usages numériques sont omniprésents – que ce soit pour le télétravail, la navigation GPS, les vidéos en streaming ou les appels en visio – cet outil devient indispensable. Il permet non seulement de savoir si l’on captera du réseau à la plage ou à la montagne, mais aussi de peser dans le débat public sur la qualité de la connectivité dans chaque territoire.

Pour accéder à la plateforme « Mon réseau mobile » : cliquez ici