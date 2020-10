15 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

L'usage des applications mobiles a augmenté de 25% au troisième trimestre par rapport à 2019

Les dépenses des consommateurs en matière d'applications ont atteint des niveaux records dans ce contexte de restrictions sanitaires liées à la crise de la COVID-19. Tandis que les utilisateurs du monde entier se remettent de la première vague de la crise de la COVID-19 et craignent la seconde, l'utilisation des téléphones portables reste forte. On observe en effet une poursuite des tendances déjà signalées au deuxième trimestre 2020 : les consommateurs se tournent vers les solutions mobiles pour rester connectés, étudier à distance, travailler à domicile et faire des achats dans le confort de leur domicile.

Dans le monde au troisième trimestre 2020, le temps mensuel passé sur les applications mobiles a augmenté de 25% par rapport à l'année précédente

Les utilisateurs ont passé plus de 180 milliards d'heures de plus par mois sur les applications mobiles entre juillet et septembre 2020. En France le nombre d'heures passées sur les applications mobiles sur Android (hors applications gaming) a augmenté de 20% entre les troisièmes trimestres 2019 et 2020.

Le nombre d'heures passées sur les applications (hors gaming) a alors atteint 2,42 milliards par mois au Q3 2020 en France.

Les français ont téléchargé 520,24 millions d'applications au troisième trimestre 2020 sur les App Stores

Dans le monde au troisième trimestre 2020 les utilisateurs ont téléchargé 33 milliards d'applications. Les téléchargements sur Google Play ont augmenté de 10 % pour atteindre 25 milliards de plus par rapport à l'année précédente. Sur iOS on note une augmentation de 20 % atteignant près de 9 milliards de nouveaux téléchargements.

Sur Google Play, les applications, hormis les applications gaming, ont représenté 55 % de tous les téléchargements, tandis que sur iOS, ce chiffre était de 70 %.

Sur Google Play les jeux mobiles ont été le principal moteur de croissance en termes de téléchargements entre Q2 et Q3 2020 dans le monde.

Dans le top 3 des téléchargements sur Google Play dans le monde on retrouve ensuite les applications de type utilitaire et de divertissement. Aussi les applications de rencontre recensent une croissance des téléchargements de 100%. Cela pourrait témoigner du retour des populations aux interactions en personne suite à l'adoucissement des restrictions.

Sur iOS, les applications de Voyage ont été le principal moteur de croissance des téléchargements d'applications au niveau mondial

Les applications visant à faire découvrir les communes et les alentours aux utilisateurs ont propulsé les applications de voyage en tête des téléchargements. Entre le deuxième et le troisième trimestre 2020 les téléchargements d'applications de voyage, de GPS et de Météo ont augmenté respectivement de 50%, 25% et 15% sur iOS. Aussi, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, on constate un fort rebond du temps passé sur Airbnb, Google Maps, Booking.com et les applications liées à la conduite telles que park4night, blitzer.de et Speedbot - une indication que les consommateurs se sont tournés vers les voyages en voiture et les destinations locales pour leurs voyages d'été pendant la crise du COVID-19.

Enfin, les catégories Gaming, Photo, Vidéo et Divertissement sont restées les plus téléchargées dans le monde pendant cinq trimestres consécutifs.

Les français ont dépensé 525,6 millions de dollars en applications au Q3 2020 une augmentation de 20% par rapport au Q3 2019

Les français ont notamment dépensé 342,8 millions de dollars dans les applications de gaming. Dans le monde à ce jour le troisième trimestre 2020 est le plus important en termes de dépenses en applications mobiles. Les consommateurs ont dépensé un montant record de 28 milliards de dollars en applications au troisième trimestre 2020.

Sur iOS, les dépenses des consommateurs ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 18 milliards de dollars. Sur Google Play on note une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente et les dépenses excèdent 10 milliards de dollars. Les applications de jeux ont représenté 65% des dépenses des consommateurs sur iOS et 80% sur Google Play.

Sur Google Play, les premières catégories en termes de dépenses sont les catégories Jeux, Social et Divertissement.

Dans la catégorie du divertissement ce sont Disney+, Twitch, Globo Play et HBO Max qui sont les premiers du classement. La quarantaine a bien profité au lancement de Disney+ en Europe et au Japon.

Malgré les mesures gouvernementales TikTok s'est classé numéro 1 des dépenses mondiales des consommateurs sur iOS pour le deuxième trimestre consécutif (hors applications gaming).

Sur iOS, les applications de jeux, de divertissement de photo et de vidéo étaient les trois catégories les plus importantes en termes de dépenses. On note aussi que la croissance la plus importante entre Q2 et Q3 2020 en termes de dépenses provient des applications Piccoma, YouTube, Tinder et AbemaTV (hors applications gaming). Les applications de sport ont-elles aussi connu une forte croissance de 55 % par rapport au deuxième trimestre 2020.

En conclusion

Un "retour à la normale" complet est encore incertain pour de nombreux marchés et les développeurs d'applications de tous les secteurs doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent exploiter et adapter la technologie mobile pour créer des expériences personnalisées pour les clients.

Les données mobiles aident les entreprises à s'adapter à l'évolution de la demande. Elles mettent par exemple en lumière les besoins des consommateurs de se connecter à leurs proches. Les données mobiles peuvent également indiquer où il est préférable de dépenser les fonds consacrés au marketing. On constate d'ailleurs une augmentation des placements publicitaires sur les téléphones portables au premier semestre 2020, malgré la réduction des budgets de marketing. Dans un contexte de concurrence croissante, il est plus important que jamais de mettre en place une stratégie publicitaire basée sur les données.