10 février 2021 à 06h00 par Philippe | 11 février 2021 à 06h04

L'utilisation des applications de rencontre sont en hausse

Crédit Photo : Ogury

Les consommateurs ont dépensé plus de 3 milliards de dollars dans des applications de rencontre en 2020, une augmentation de 15 % à l'échelle mondiale par rapport à l'année précédente. Qu'il s'agisse d'une relation au bord de la rupture en raison de tensions durant la pandémie ou de personnes à la recherche d'un peu de compagnie après une longue année de solitude, l'utilisation des applications de rencontre et les dépenses qu'elles génèrent ont enregistré une forte progression au cours des douze derniers mois. Les consommateurs ont dépensé plus de 3 milliards de dollars dans des applications de rencontre en 2020, une augmentation de 15 % à l'échelle mondiale par rapport à l'année précédente. Au total, ce sont 560 millions d'applications de rencontre qui ont ainsi été téléchargées.

À l'approche de la Saint-Valentin, cette tendance devrait se poursuivre, les applications de rencontre les plus populaires encourageant les utilisateurs à se lancer. Tinder conserve la première place, se classant n° 1 aux États-Unis et dans le monde, avec le total le plus élevé de dépenses de consommation annuelles en dehors des applications de jeux en 2020. Bien que Tinder se soit invitée dans le top 10 à la fois en Chine (n° 8) et en Corée du Sud (n° 3) pour les dépenses consommateurs, les favoris locaux demeurent en tête des classements. TanTan, de la société chinoise MoMo Technology, pointe à la première place en Chine pour les dépenses consommateurs, mais séduit également un large public international, se classant n° 7 en Corée du Sud et dans le monde.

En Corée du Sud, GLAM et NoonDate se sont classées n° 2 et n° 4 pour les dépenses consommateurs en 2020. GLAM préconise aussi d'utiliser sa plateforme pour se faire des amis près de chez soi, ou encore d'exploiter le chat vidéo en direct pour nouer des contacts, une fonctionnalité que la société a incluse dans le nom de son application (GLAM - Live video chat) en janvier 2021. NoonDate suggère à chaque utilisateur deux profils deux fois par jour, à midi et à 20 h, dans l'optique d'un éventuel " match ". L'application propose également des jeux auxquels on peut jouer avec les personnes rencontrées en vidéo, et un mélange d'abonnements et d'achats intégrés comme stratégies de monétisation.

En Chine, YiDui et Soul (respectivement n° 6 et n° 3 pour les dépenses de consommation) sont des applications de rencontre qui mettent l'accent sur les réseaux sociaux. Soul a gagné du terrain tout au long de l'année 2020, se classant en moyenne à la cinquième place des téléchargements quotidiens sur iPhone parmi les applications de réseaux sociaux en Chine en janvier 2021, alors qu'elle occupait la quatorzième place en janvier 2020. Soul s'adresse plus spécifiquement à une génération plus jeune d'utilisateurs aguerris à la technologie mobile, avec des " matchs " basés sur la personnalité et les centres d'intérêt plutôt que sur les photos.

Avec la plupart des applications mobiles, l'un des paramètres clés à observer pour le suivi de leur popularité est la fidélisation des utilisateurs. Toutefois, les applications de rencontre sont uniques, dans la mesure où elles sont censées être supprimées lorsque ces derniers ont trouvé l'âme sœur. Hinge, notamment, a clairement insisté sur le fait que son application est destinée à être éliminée une fois un couple formé. C'est pourquoi les dépenses consommateurs peuvent constituer un indicateur de succès particulièrement utile au-delà des utilisateurs actifs, puisque la perte de clientèle est intrinsèque à la proposition de valeur des services de rencontre. Les dépenses de consommation indiquent que les utilisateurs tirent profit des fonctionnalités ajoutées, telles que l'élargissement du périmètre de rencontres en dehors de sa région, la possibilité de voir qui a aimé son profil ou d'inverser les " swipes " vers la gauche, entre autres. Les abonnements intégrés sont la méthode de monétisation privilégiée par les applications de rencontre, mais beaucoup proposent aussi des achats intégrés uniques.

Les applications de rencontre enregistrent généralement un pic d'utilisation et de dépenses avant chaque Saint-Valentin, mais en 2020, l'activité s'est maintenue après cette date. En ce qui concerne le temps passé, le temps total passé par semaine sur des applications de rencontre aux États-Unis est demeuré constant tout au long de l'année 2020, avec même une légère hausse en septembre, malgré la limitation des contacts sociaux imposée par la COVID. Cet engagement soutenu pourrait être attribué au fait que les utilisateurs se tournent vers ces applications pour pouvoir avoir des interactions sociales et poursuivre leur recherche d'un partenaire durant la pandémie, prouvant que les applications de rencontre ont relativement bien résisté aux restrictions touchant les réunions en personne. Cela est probablement dû à la combinaison de la gamification du " swiping ", des fonctionnalités sociales pour passer le temps, et des fonctionnalités ajoutées, comme les rencontres en vidéo ou la possibilité de " matcher " avec des utilisateurs en dehors de sa région. Les confinements se prolongeant à travers le monde, nous pouvons nous attendre à un comportement similaire cette année.

Bumble s'est classée à la huitième place aux États-Unis, et à la deuxième place des applications de rencontre pour le total des dépenses de consommation annuelles en dehors des applications de jeux en 2020. Avec la récente campagne de la société pour la Saint-Valentin et sa prochaine introduction en bourse, l'application positionne sa plateforme comme étant davantage qu'un lieu où faire une rencontre virtuelle rapide. Comme bon nombre d'applications de rencontre, Bumble se différencie et différencie la communauté qu'elle cible. Avec sa culture accordant la priorité aux femmes et ses campagnes en conséquence, elle fait savoir aux utilisateurs que ses offres contiennent un aspect social unique qui peut les aider dans d'autres domaines que leur vie amoureuse. Avec Bumble Bizz (réseau professionnel) et Bumble BFF (pour agrandir son cercle d'amis), cette communauté est en pleine expansion et crée de nouvelles opportunités d'innovation et de monétisation.

L'application Tinder est n° 1 dans le monde lorsque l'on considère la moyenne mondiale des utilisateurs actifs mensuels (UAM), suivie par Badoo et Bumble. Cependant, Bumble se hisse à la deuxième place derrière Tinder lorsque l'on regarde les UAM aux États-Unis. En Corée du Sud et en Allemagne, Tinder caracole encore en tête des classements en ce qui concerne les utilisateurs actifs, mais les applications locales demeurent parmi les plus populaires. GLAM et NoonDate sont classées n° 2 et n° 3 en Corée du Sud, et l'application locale LOVOO rafle la deuxième place en Allemagne.