31 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

Vacances 2020 : Quel est le rapport des français à leur smartphone ?

Après la période de confinement de ce début d’année, les Français prennent leur pause estivale pour profiter de leur famille et leurs amis autour de soirées barbecue et de farniente sur les bords de mer. Néanmoins, même pendant cette période, il faut s’intéresser au rapport des français à leur smartphone : arrivent-ils vraiment à se déconnecter ?

Quelles sont les applications phares des vacances ?

Selon les chiffres récoltés par Coverd, la première insurtech française spécialisée dans la couverture de smartphone, les Français arriveraient vraiment à se déconnecter de leur smartphone. Dans cette étude, Coverd met en exergue 4 chiffres clés révélateurs :

43 %

Pendant l’été, 43% des français remarquent une augmentation de consommation de leur temps d’écran mobile. En effet, pendant les vacances, les français ont plus le temps de consulter leurs réseaux sociaux, faire des photos et rester en contact avec leurs proches. Grâce à un contact direct avec leur famille et leurs amis, les français créent du lien en direct de leur lieu de vacances. Grâce à cette connectivité en temps réelle, les français augmentent leur consommation de temps d’écran même lorsqu’ils sont à la plage.

L’appareil photo, les réseaux sociaux & les appels/textos

Les 3 fonctionnalités phares de l’été seraient ce trio gagnant. Aujourd’hui, nos smartphones ont remplacé les appareils photos du passé. Grâce à un côté pratique, il n’a jamais été aussi facile de partager ses moments à ses proches. Avec 85%, cette fonctionnalité serait la grande gagnante des vacances d’été 2020. En effet, plus qu’un aspect pratique, l’appareil photo de notre smartphone permet de partager nos moments inoubliables sur les réseaux sociaux (72%) qui occupent la seconde place.

Néanmoins, il semble intéressant de noter que les appels/textos n’arrivent qu’à la troisième place de ce podium avec 66%. C’est vrai, il semble que les français préfèrent aujourd’hui partager leurs moments sur les réseaux sociaux qu’appeler leurs proches.

Facebook, Instagram & Youtube

Les 3 applications phares de l’été seraient ce trio gagnant. En effet, même en vacances, les français utilisent et consultent leurs réseaux sociaux. Que ce soit pour créer du contenu en direct de leur lieu de villégiature ou se tenir au courant des tendances 2020, il semblerait que les réseaux sociaux soient les applications à utiliser pendant les vacances d’été. Avec une première place ex-aequo, Facebook (72%) permet de garder le lien avec ses proches ; tandis qu’Instagram (72%) permet d’explorer les endroits et se tenir informé. Youtube (65%) permet, quant à lui, de consulter du contenu clé en main et d’écouter les derniers tubes de l’été.

60 %

Pendant l’été, 60% des français arrivent à déconnecter de leur smartphone. Autre chiffre marquant de cette étude, plus de la moitié de la population arrive à se déconnecter en vacances. Même si ce sondage montre qu’ils utilisent certaines fonctionnalités et applications de leur smartphone, les français arriveraient néanmoins à prendre du recul pour profiter de leur lieu de vacances et se rassembler avec leurs proches (tout en respectant les distanciations sociales).

56 %

Les Français auraient une appréhension à l’idée de perdre ou se faire voler son smartphone en vacances. Un chiffre qui s’explique avec le changement de routine des français. En effet, lors des vacances d’été, il arrive que certaines situations du quotidien soient plus à risque. A la plage ou à la terrasse d’un restaurant, 10% des français se sont déjà fait voler leur smartphone. Néanmoins, grâce à Coverd, l’insurtech française, il n’a jamais été aussi facile d’assurer son téléphone même au bord de la plage.