24 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

En vacances, les Français sont de plus en plus incapables de se déconnecter de leur travail

Depuis 2018, les Français ont-ils modifié leurs relations avec le boulot pendant leurs vacances ? QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, a voulu savoir comment évoluaient cette connexion avec le travail pendant les congés en interrogeant plus de 130 000 professionnels entre le 27 juin et le 3 juillet 2018 et entre le 6 et 10 juillet 2020.

Quand " congés " rime avec " connectés "

Les Français semblent de moins en moins déconnectés de leur travail. En effet, en 2018, ils étaient déjà 62 % à continuer de répondre à leurs appels ou bien à leurs emails professionnels pendant leur période de congés, et ils sont maintenant plus de 71 % dans ce cas. Néanmoins, cette augmentation commence à déplaire à un plus grand nombre puisque 56 % avouent être dérangés par ce lien continu avec leur travail alors qu'ils n'étaient que 41 % il y a deux ans.

Emails au soleil

Les Français qui consultent leur boîte mails pro plusieurs fois par jour sont également plus nombreux qu'il y a deux ans. Ils étaient 42 % en 2018 et ils sont aujourd'hui 49 %. 35 % les lisent au moins une fois par jour (33 % en 2018) et 10% de façon hebdomadaire (8 % en 2018). Les 17 % n'y jetaient même pas un œil en 2018 ne sont en 2020 que 6 %.

Tous connectés... mais moins bien acceptés

Pour plus de 67 % des personnes interrogées, les collègues font exactement la même chose qu'eux pendant leurs congés payés (52 % en 2018). Cette connexion avec le travail qui semblait même normale pour le reste de la famille puisque 58 % des Français l'acceptaient en 2018, l'est beaucoup moins en 2020. En effet, 51 % avouent que ce lien avec le boulot n'est pas du tout accepté par leurs proches.

De plus en plus accro au boulot

Malgré cette relation continue avec le travail, 61% des Français déclaraient pourtant ne pas être accro au boulot il y a deux ans. En 2020, c'est moins le cas ! Ainsi, plus de 51 % pensent être " workaholic " (22 % totalement et 29 % un peu).

Jamais sans mon smartphone

Afin de rester connecter à leur travail, 87 % des Français utilisent leur smartphone soit 12 points de plus qu'en 2018. Le PC portable ne séduit que 11 % d'adeptes et la tablette que 2 %, avec des pourcentages d'utilisation en baisse.

Connectés pour mieux déconnecter ?

Même s'ils sont toujours en liaison avec leur travail, les Français semblent bien vivre cette situation. En effet, 79% déclaraient en 2018 que les nouvelles technologies permettaient de passer de meilleures vacances et ils sont encore 78 % à le penser en 2020. De plus, 62% déclarent même arriver à mieux se reposer et déconnecter... grâce à cette connexion (66 % en 2018).

Une rentrée mieux vécue

Tout oublier de son travail pendant les vacances ne semble pas plaire du tout à la majorité des Français. En effet, plus de 79 % considèrent qu'un suivi constant pendant leurs congés permet un retour au travail beaucoup plus serein.