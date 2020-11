02 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Une vague continue de logiciels publicitaires déferlent sur le Google Play Store

Avast, l'éditeur du célèbre antivirus éponyme, a découvert que 21 applications de jeu contenant des logiciels publicitaires (adwares) cachés sont proposées sur Google Play Store, qui en a été informé. Actuellement, 19 de ces applications peuvent encore être téléchargées sur le Play Store, mais Google enquête sur les signalements.

À l'image des logiciels publicitaires signalés par Avast en juin et septembre derniers, ces adwares font partie de la famille d'applications HiddenAds, qui affichent des publicités intrusives et incitent les utilisateurs à télécharger des logiciels frauduleux en se présentant comme des applications de jeu. Cette fois, les applications promettent de " faire voler votre voiture au-dessus de la route, des arbres et des collines ", de tirer sur des criminels depuis un hélicoptère ou, pour les fans de rangement, de repasser " virtuellement " leurs vêtements. Selon les estimations de SensorTower, ces applications ont été téléchargées près de huit millions de fois à ce jour.

De nombreux commentaires publiés sur le Play Store indiquent que l'attention des utilisateurs a été attirée sur ces applications par le biais de publicités diffusées sur YouTube. Or, l'application téléchargée ne correspond en aucune manière au jeu annoncé, inondant le smartphone de messages publicitaires.

La famille d'applications HiddenAds est un virus de type cheval de Troie caché sous la forme d'une application légitime et utile, mais qui en réalité diffuse des publicités intrusives sur les appareils. Les campagnes HiddenAds réutilisent des applications de jeu existantes en ajoutant des fonctionnalités agressives qui s'affichent sur le terminal des utilisateurs. En raison de leurs caractéristiques furtives, telles que le masquage de l'icône ou la présence de publicités d'apparence légitime, ces logiciels publicitaires sont difficiles à identifier et à éradiquer.