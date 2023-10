16 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Véhicules électriques : avec cette application, déverrouillez 62 616 points de charge en France et 237 813 en Europe

Alors que les ventes de véhicules électriques ont explosé en septembre 2023 (hausse de 15,9% par rapport à septembre 2022 selon PFA), la France voit de plus en plus de bornes de recharge apparaître dans son paysage, notamment avec l'objectif des 100 000 bornes atteint en mai 2023.

Or, pour beaucoup, recharger son véhicule n'est pas si simple : entre cartes de recharge (souvent payantes), paiement à la borne ou téléchargement de multiples applications, le paiement de la recharge et l'accès aux bornes n'est pas universel. C'est l'un des objectifs que s'est fixé Bump dans sa mission de décarbonation : rendre la recharge accessible à tous.

Pour rendre la recharge accessible et simple d'utilisation pour tous les utilisateurs de véhicules électriques, Bump a développé une application 100% gratuite recensant la localisation de + de 380 000 points de charge en Europe et de + 103 000 bornes de recharge sur l'hexagone. Avec l'application Bump, l'utilisateur peut, d'un simple clic, déverrouiller 237 813 points de charge en Europe et 62 616 points de charge en France.

L'application Bump Charge recense toutes les bornes de recharge disponible sur votre territoire, ainsi que leur prix au kilowatt et/ou à la minute.

Par ailleurs, l'utilisateur peut suivre le coût de la recharge qu'il est en train d'effectuer en direct, ce qui lui permet d'avoir le prix exact de sa consommation, contrairement au simple système par badge.

Pour transformer des objets du quotidien en carte de recharge sur + 380 000 points de charge en Europe, l'utilisateur peut lier son application Bump Charge à tous ses objets dotés d'une technologie RFID comme sa carte Swile, ou encore son badge d'immeuble afin d'éviter d'utiliser son smartphone pour lancer la recharge de son véhicule.

L'application est disponible en téléchargement gratuit via l'AppStore et le Google Play.