04 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Vente de smartphones au 3ème trimestre 2020 : Xiaomi passe devant Apple

Selon les chiffres de Canalys au troisième trimestre 2020, Samsung remonte sur son trône aux dépens de Huawei, quand Xiaomi profite de la sortie décalée des iPhone.

Samsung a écoulé environ 80 millions de smartphones tandis que Huawei en a expédiés environ 30 millions de moins au troisième trimestre. La marque sud-coréenne occupe désormais la première place dans ce classement. Son avance est confortable puisque le constructeur chinois affiche une trentaine de millions d'unités de retard, ne vendant que 51,7 millions de smartphones à la même période.

L'autre géant chinois Xiaomi a dépassé Apple sur le marché des smartphones. La firme chinoise dépasse pour la première fois Apple (+45 %) avec 47,1 millions d'unités vendues sur la période juillet-septembre.

Si la progression de Xiaomi est en hausse depuis plusieurs mois, sa deuxième place s'explique aussi par la commercialisation tardive chez Apple des iPhone 12. Le fabricant américain a repoussé de quelques semaines le lancement des modèles 2020 et cela se traduit par un recul de 7% des ventes sur un an selon Canalys.

Elle est désormais bien loin d'époque où Apple dominait en maître le marché mondial des smartphones. En revanche, Apple compte sur sa nouvelle génération de smartphones pour réintégrer la troisième place.

En cinquième et en sixième place, on retrouve les firmes chinoises Vivo et Oppo. On compte désormais quatre constructeurs chinois dans le top 6 des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde.