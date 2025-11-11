11 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Vers un iPhone 18 Pro plus épuré : poinçon, dos transparent et nouvelle caméra photo

À peine l’iPhone 17 lancé, la machine à rumeurs autour de la prochaine génération s’emballe déjà. Selon de multiples fuites convergentes venues de Chine et de rapports d’analystes, Apple préparerait pour 2026 un iPhone 18 Pro profondément repensé, marquant l’un des plus grands bouleversements visuels depuis des années. Au programme : un écran à poinçon, une coque arrière partiellement transparente et une caméra principale à ouverture variable. Un cocktail qui pourrait redéfinir le design des smartphones de Cupertino.

Un écran à poinçon pour remplacer la Dynamic Island

D’après l’informateur Digital Chat Station, souvent bien renseigné sur les plans des fabricants asiatiques, Apple testerait une nouvelle technologie d’affichage baptisée HIAA (Hole-In-Active-Area). Ce procédé, mis au point par Samsung, consiste à percer au laser un minuscule orifice directement dans la zone active de la dalle OLED pour y loger la caméra frontale. L’objectif : se débarrasser de la Dynamic Island, jugée encore trop visible, au profit d’un poinçon discret, situé dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Les capteurs du Face ID seraient, eux, dissimulés sous la surface de l’écran, une avancée qui permettrait d’épurer encore davantage la façade avant. Ce changement pourrait s’accompagner d’une légère modification des dimensions de la dalle, toujours proposées en 6,3 pouces pour l’iPhone 18 Pro et 6,9 pouces pour la version Pro Max. Une évolution qui rappellerait les grandes transitions esthétiques vécues par Apple entre l’iPhone X et l’iPhone 12.

Retour de la transparence : Apple s’inspirerait de son passé

Mais c’est peut-être à l’arrière que la métamorphose sera la plus marquante. Digital Chat Station affirme qu’Apple planche sur une face arrière en verre transparent, ou du moins légèrement translucide, laissant entrevoir une partie des composants internes. Une approche qui ne serait pas sans rappeler les iMac G3 translucides de la fin des années 1990 qui est d’ailleurs un clin d’œil assumé à l’héritage design de la marque.

Ce choix esthétique évoque aussi la philosophie de marques comme Nothing, qui ont popularisé ces dernières années l’usage de matériaux transparents pour valoriser la technologie. Apple aurait d’ailleurs recruté en 2025 le designer logiciel en chef de Nothing, un détail qui renforce la crédibilité de cette piste.

Reste à savoir si cette transparence sera fonctionnelle en laissant voir les véritables composants ou un choix purement esthétique, comme sur le Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, qui utilisait des éléments factices.

Une caméra principale à ouverture variable et un capteur selfie de 24 Mpx

Sur le plan technique, la partie photo devrait également bénéficier d’innovations notables. D’après JP Morgan, l’ensemble de la gamme iPhone 18, y compris le modèle pliable, adopterait un capteur frontal de 24 mégapixels, contre 18 actuellement. Ce gain de définition améliorerait la précision des portraits et la qualité des selfies en basse lumière.

Mais la véritable nouveauté concernerait le capteur principal arrière, qui bénéficierait d’une ouverture variable, une première sur un iPhone. Cette technologie, déjà présente chez Huawei, Samsung ou Xiaomi, permet d’ajuster la quantité de lumière entrant dans le capteur selon les conditions d’éclairage, offrant un meilleur contrôle de la profondeur de champ.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le module photo conserverait son design actuel mais intégrerait cette innovation sur les modèles Pro uniquement. Apple s’appuierait sur la société néerlandaise PE Semiconductor pour fournir les lamelles mécaniques de l’ouverture réglable.

Batterie renforcée et nouvelle conception interne

Autre rumeur intrigante : Apple envisagerait un boîtier en acier pour la batterie de l’iPhone 18 Pro, voire un système de refroidissement à chambre à vapeur en acier inoxydable sur la version Pro Max. L’objectif serait double : améliorer la dissipation thermique tout en garantissant une meilleure protection physique de la batterie.

Une telle innovation s’inscrirait dans la continuité des efforts d’Apple pour fiabiliser ses composants internes, déjà visibles sur les iPhone 17 Pro, dotés d’un système de refroidissement inédit.

Des coloris inédits et une sortie décalée

Côté finitions, Apple préparerait trois nouveaux coloris exclusifs pour la gamme Pro, délaissant les traditionnels noirs et gris au profit de teintes plus audacieuses comme le bordeaux, le marron ou un violet profond.

Fait inédit, les iPhone 18 Pro, Pro Max et le premier iPhone Fold seraient dévoilés simultanément à l’automne 2026, tandis que les versions standard et « e » n’arriveraient qu’au printemps 2027. Une stratégie qui viserait, selon certains analystes, à encourager les clients à se tourner vers les modèles premium, moteurs des marges d’Apple.

Sous le capot : une nouvelle puce et plus de mémoire

La génération iPhone 18 serait également la première à embarquer la puce A20 gravée en 2 nanomètres, synonyme de performances accrues et d’une efficacité énergétique supérieure d’environ 30 % par rapport à l’A19. Cette puce serait accompagnée de 12 Go de RAM pour tirer pleinement parti des fonctionnalités Apple Intelligence, le nouvel ensemble d’outils d’IA intégrés à iOS.

Apple poursuivrait par ailleurs sa transition vers ses propres modems 5G, bien que certaines variantes continueraient de dépendre de Qualcomm jusqu’en 2027.

Vers un tournant design majeur pour Apple

Après une série d’évolutions progressives entre l’iPhone 15 et l’iPhone 17, l’iPhone 18 Pro s’annonce comme le véritable renouveau esthétique d’Apple. En combinant technologie d’affichage avancée, dos transparent, design plus épuré et innovations photo, la marque californienne semble prête à redéfinir l’identité visuelle de ses smartphones.

Le défi pour Apple sera de transformer cette audace en signature, sans trahir la pureté qui a fait sa renommée. Quoi qu’il en soit, l’iPhone 18 Pro s’impose déjà comme l’un des lancements les plus attendus de 2026, et peut-être le plus audacieux depuis l’iPhone X.