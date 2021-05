10 mai 2021 à 07h13 par Philippe

La version 5G du realme 8 est dévoilée

La série 8 de realme s'agrandit avec l'arrivée du realme 8 5G. Ce modèle est équipé du processeur 5G de nouvelle génération avec la technologie Dimensity 700 qui associe deux cœurs "Big" Arm Cortex-A76 dans le processeur octa-core fonctionnant jusqu'à une vitesse de 2,2 GHz. Le Dimensity 700 est doté d'un GPU - Arm Mali-G57 MC2 avec une vitesse d'horloge de 950 MHz. Il prend en charge la technologie d'écran à un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz et les dual cartes sim 5G en ligne via le réseau 5G.

La batterie a une capacité de 5000mAh. Afin d'améliorer la consommation d'énergie, le smartphone est doté de nombreuses amélioration comme la fonction Smart 5G Power Saving permettant de détecter l'environnement du signal environnant et passer "sans bruit" et sans délai de la 4G à la 5G. La consommation d'énergie du système est également réduite en utilisant le réglage du CPU, le redressement du rétroéclairage et d'autres stratégies et mesures d'économie d'énergie ciblées concernant des applications spécifiques.

La mise en veille a été améliorée, ce qui permet de laisser le téléphone fonctionner à faible puissance pendant la veille pour économiser de l'énergie. De plus, le système de gèle automatiquement les applications inactives empêche les applications de l'énergie en arrière-plan

Le realme 8 5G est un smartphone 5G très fin. Il mesure 8,5 mm et pèse 185 grammes. L'écran FHD+ est de 6,5 pouces avec un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz et un pic de luminosité de 600 nits.

Il est équipé d'un triple appareil photo de 48MP avec un objectif portrait N&B et un objectif macro de 4cm. Le realme 8 5G dispose désormais de cinq filtres de paysage nocturne conçus pour améliorer les photos de paysages prises pendant la nuit. L'appareil photo frontal de 16 Mpx est équipé d'une grande ouverture f/2.1. Il prend également en charge le mode beauté IA et le mode portrait. Ne cherchez pas plus loin pour obtenir de fantastiques photos de portraits.

La fonction classique de triple emplacement pour carte est de retour. Il s'agit d'une nouvelle version améliorée, dont les capacités d'expansion interne passent de 256 Go à 1 To.

Le realme 8 5G propose un système de déverrouillage par empreinte digitale latérale et la dernière version de realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Le realme 8 5G sera lancé officiellement sur le marché français au cours du mois de mai. Les prix et disponibilités seront dévoilés à cette occasion.