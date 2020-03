03 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Vivo APEX 2020, un smartphone au design futuriste avec un capteur sous l'écran

Le fabricant chinois Vivo vient de lever le voile sur la troisième génération de son smartphone concept, l'APEX 2020. Ce modèle 5G au design réussi est doté d'un affichage 120° FullView Edgeless qui fait disparaître les bordures et le cadre de la face avant. Grâce à l'appareil photo intégré sous l'écran et la fonctionnalité vivo Wireless Super FlashCharge 60W, l'APEX 2020 bénéficie d'un design Super Unibody sans aucune encoche, ni boutons physiques ou port de recharge.

Vivo a également inclus un appareil-photo principal pourvu d'une stabilisation optique équivalent " gimbal " et équipé d'un zoom optique continu 5x-7.5x. L'appareil photo Frontal est 16MP In-Display RGB et la caméra principale est de 16MP 5x-7.5x avec Zoom Optique Continu + 48MP Gimbal.



A l'heure actuelle, presque toutes les solutions de téléobjectifs à fort grossissement proposées par les géants de l'industrie dépendaient de zooms hybrides. Les divers niveaux d'agrandissement et les transitions sont gérés par des algorithmes, créant un compromis entre la résolution et la qualité de l'image. L'APEX 2020 est pour sa part équipé d'un zoom optique continu, ce qui en fait l'un des premiers smartphones au monde doté d'un zoom continu à fort grossissement. Ce modèle peut réaliser un zoom optique continu entre 5x et 7,5x pour ainsi produire des images en haute résolution et haute qualité quel que soit le niveau de zoom. Il permet aux utilisateurs de préserver la qualité de tous leurs clichés en améliorant efficacement chaque détail.

A cet effet, l'APEX 2020 est équipé d'une combinaison de quatre groupes de lentilles, deux fixes et deux mobiles, permettant d'obtenir un zoom continu à fort grossissement et une mise au point en temps réel en une seule prise. Grâce à une structure en périscope, l'ensemble du module ne fait que 6,2 mm d'épaisseur, ce qui permet d'intégrer cet objectif de qualité professionnelle dans le corps ultra-mince de l'APEX. Pour optimiser la qualité de l'image, vivo a incorporé un algorithme multi-images afin que les photos prises de loin puissent aussi être facilement capturées.

Les deux côtés de l'écran de 6,45 pouces s'incurvent de 120°, permettant de supprimer les bords latéraux et le cadre de la face avant, pour un écran uniforme. Afin de répondre à des exigences à la fois esthétiques et pratiques, les boutons physiques ont été remplacés par un capteur haptique qui répond à la pression, procurant ainsi la sensation du toucher physique.

La batterie de l'APEX 2020 se recharge à l'aide d'une recharge sans-fil révolutionnaire vivo Wireless Super FlashCharge 60W, permettant de recharger une batterie de 2000mAh en 20 minutes. Enfin, l'APEX 2020 est également équipé d'innovations telles que la technologie SoundCasting troisième génération, l'Instant Photobomb Removal et le Voice Tracking Auto-Focus.

Sous Android 10.1, son processeur est un Qualcomm Snapdragon 865+SDX55 complété par 12 Go de Ram et 256 Go de mémoire interne.

Ce modèle mesure 157,25 x 66,2x 8,8 mm et pèse 169 grammes. L'APEX 2020sera disponible en deux couleurs : noir et blanc.