04 octobre 2021 à 06h13 par Philippe

Vivo complète sa gamme Y avec les nouveaux Y33s, Y21 et Y21s

Vivo vient d'étoffer sa série Y en ajoutant les nouveaux Y33s, Y21 et Y21s. Chaque smartphone de cette nouvelle gamme profite d'une batterie de 5000mAh associée à la technologie de charge rapide de vivo, du système d'exploitation Android 11, de la prise en charge de la double carte SIM, d'un capteur d'empreintes digitales latéral et d'un châssis fin de 8 millimètres avec une finition polie brillante.

Vivo Y33s

Le Y33s est doté d'une triple appareil photo principal de 50 mégapixels avec une caméra Super Macro. Il dispose d'un processeur MediaTek Helio G80 alimenté par 8 Go de RAM complété d'un stockage de 128 Go.

le Y33s a deux atouts au niveau de l'autonomie : sa charge rapide vivo de 18W qui permet de recharger rapidement la batterie, même avec une batterie de 5000mAh et son système vivo Energy Guardian assurant l'équilibre entre performance et efficacité afin de mieux gérer l'énergie.

En outre, le vivo Y33s est doté d'un écran FullHD+ 1080p, d'une capacité de stockage extensible à l'aide de cartes microSD, de paiements sans contact via la technologie NFC. Il profite aussi de la fonction Extended RAM 2.0, permettant à l'appareil d'utiliser ses 8 Go de RAM embarquée et d'emprunter 4 Go de mémoire de travail supplémentaire à ses 128 Go de stockage ROM.

Vivo Y21

Le Y21 est un smartphone est pourvu du processeur MediaTek Helio P35. La mémoire vive de 4 Go peut également être augmentée de 1 Go par logiciel. La surcouche Funtouch OS 11.1 de vivo offre une expérience optimisée grâce à un système Multi-Turbo 5.0 qui améliore la connexion des données, la vitesse du processeur système et l'économie d'énergie, ainsi qu'un mode de jeu mis à jour pour une expérience de jeu mobile forte.

L'écran HD+ Halo Fullvie est de 6,51 pouces avec technologie in-cell, qui améliore l'expérience visuelle. Le Y21 est disponible en finition "Blanc Perle" ou les nuances profondes de "Bleu Métallique".

Vivo Y21s

Le Y21s dispose d'un système à trois caméras avec un appareil photo principal de 50 mégapixels. Il est également doté du mode nuit pour les objectifs avant et arrière, de la fonction Time-Lapse et de l'option Slow-Motion à 120 images par seconde.

Son processeur MediaTek Helio G80 est associé à un espace de stockage embarqué de 128 Go, extensible via une carte MicroSD pouvant aller jusqu'à 1 téraoctet. Le vivo Y21s prend également en charge les paiements sans contact grâce à la technologie NFC.

Prix et disponibilités

Le vivo Y33s est vendu en exclusivité chez Boulanger, en pack avec des écouteurs True Wireless Echo au prix de 259€. Le Y21s et le Y21 sont disponibles chez les revendeurs habituels (Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, Bouygues, etc) respectivement aux prix de 219€ et 199€.