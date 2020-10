28 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

Vivo débarque en France avec 4 smartphones : les vivo X51 5G, Y70, Y20s et Y11s

La marque chinoise vivo lance en France son smartphone haut de gamme série X : le X51 5G et les vivo Y70, Y20s et Y11s.

Le vivo X51 5G, un modèle équipé d’une caméra avec des fonctionnalités très avancées

Afin de réduire l’effet de secousse, la caméra principale est équipée d’un système stabilisateur gimbal de pointe : ce système permet aux utilisateurs de prendre des photos et vidéos nettes en mouvement, même la nuit. Inspiré du gimbal professionnel, le module de stabilisation du X51 5G bouge dans la direction opposée des secousses, assurant ainsi la stabilité de la caméra principale. En prenant une photo ou une vidéo avec le X51 5G, si le smartphone est incliné ou retourné, le gyroscope de la caméra gimbal calculera la direction et le déplacement de la secousse. Grâce à des forces électromagnétiques, tout le module gimbal bouge dans la direction opposée pour compenser.

L’angle du système de la caméra gimbal anti-secousse atteint X3° + Y2°, et l’angle anti-secousse est multiplié par trois comparé à un système OIS traditionnel, ce qui donne des images très nettes. Au-delà de la stabilisation pour enregistrer une vidéo, ce système est aussi particulièrement avantageux de nuit lorsqu’il est nécessaire d’avoir une longue exposition. Le radar gimbal, une boule animée intégrée sur l’écran qui reproduit les mouvements du gimbal, permet aux utilisateurs de savoir lorsque le cadre est stable.

Le smartphone propose quatre objectifs à l’arrière. Il est doté d'un objectif périscope qui prend en charge un Hyper Zoom jusqu’à x60. Le vivo X51 5G possède également un mode Nuit et un mode Ciel étoilé. A cela s’ajoutent les fonctions Ultra grand-angle et Super Macro pour obtenir des photos de qualité professionnelle dans de multiples situations. Le mode Portrait de vivo, fonctionnant grâce à un algorithme spécifique à 4 couches, donne aux utilisateurs la possibilité de séparer le sujet de l’arrière-plan et ainsi d’appliquer des effets distincts pour un résultat plus précis.

En plus de ses capacités de photographie, le X51 5G prend également en charge la connectivité 5G. Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 765G. Le X51 5G dispose d'un taux de rafraîchissement d'écran de 90 Hz. La batterie a une capacité de 4315mAh et ce modèle est compatible avec la technologie vivo FlashCharge 33W.

Le vivo X51 5G est commercialisé au prix de 799€.

Vivo lance également la série Y pour l’Europe : les vivo Y70, Y20s et Y11s

Le vivo Y70 est un smartphone de milieu de gamme alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 665 avec un GPU Adreno 610. Il est équipé de la technologie vivo FlashCharge 33W. L’appareil photo est doté d’une caméra principale de 48 mégapixels qui prend en charge le mode Nuit et l’enregistrement vidéo en 4K. Le Y70 possède un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran FHD+ AMOLED. Il offre aussi une mémoire de 8Go de RAM et 128Go de stockage embarqué et prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1To de capacité de stockage supplémentaire.

Les vivo Y20s et Y11s sont équipés d’une batterie 5000mAh et d’un scanner d’empreintes digitales latéral placé sur le bouton d’alimentation. Ils sont dotés d’une puce Qualcomm Snapdragon 460.

La triple caméra IA sur ces deux modèles prend en charge de nombreuses fonctionnalités telles que Face Beauty et Portrait Light Effects. Le vivo Y20s possède une caméra arrière 13MP, une ouverture de f/2.2 et la technologie Autofocus Dual Pixel. De son côté, le vivo Y11s dispose d’une double caméra arrière et d’une batterie 5000 mAh.

Le Y70 est disponible au prix de 279€. Le Y20s et le Y11s sont vendus 199€ et 169€ respectivement.