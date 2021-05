28 mai 2021 à 07h20 par Philippe

Vivo dégaine deux nouveaux modèles 5G : le X60 Pro et le Y72 5G

La marque chinoise vivo a dévoilé ses nouveaux modèles dans ses gammes de smartphones X et Y : les X60 Pro 5G etsY72 5G.

Vivo X60 Pro 5G

Le nouveau membre de la gamme X de vivo, le X60 Pro 5G se distingue par son système d'imagerie conçu par vivo et ZEISS. Il est le premier smartphone lancé dans le cadre du partenariat stratégique entre vivo et ZEISS, annoncé en décembre 2020.

Le X60 Pro est équipé de trois caméras arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, associé à un objectif super grand angle de 13 mégapixels et à un objectif de zoom optique x2 de 13 mégapixels ; une caméra frontale de 32 mégapixels complète l'ensemble pour la prise de selfie. En plus des améliorations techniques telles que le perfectionnement du gimbal, précédemment présenté dans le vivo X51 5G de l'année dernière, le logiciel a également été optimisé. Dans le cadre du système d'imagerie conçu conjointement par vivo et ZEISS, le X60 Pro permet de réaliser des portraits nets avec un effet bokeh tourbillonnant, grâce à la restitution du style portrait ZEISS Biotar.

Le smartphone est équipé du système de stabilisation Gimbal 2.0. Il s'appuie sur la solution de stabilisation optique de l'image et améliore la stabilisation à quatre axes pour la capture d'images fixes, ainsi qu'un système de stabilisation vidéo jusqu'à cinq axes, permettant aux utilisateurs de capturer des images claires d'objets en mouvement.

Associée à un objectif à grande ouverture f/1.48 et à un algorithme de réduction du bruit, la fonction Vision Nocturne Extrême 2.0 aide les utilisateurs à capturer des détails dans des situations de faible luminosité d'une simple pression, en enregistrant des images détaillées de nuit. En outre, la fonction Super portrait de nuit pour les photos en basse luminosité permet d'éclairer le sujet sans surexposer l'arrière-plan, tandis que le mode Panorama de Nuit améliore la luminosité et la pureté des raccords panoramiques dans les scènes à faible luminosité.

Le X60 Pro est également doté de la nouvelle technologie Pixel Shift Ultra HD Imaging, qui améliore la précision, notamment au niveau des couleurs, des détails et de la netteté du zoom. Avec le Pixel Shift Ultra HD Imaging, vivo applique à la photographie sur smartphone une technologie précédemment vue dans les appareils photo reflex professionnels, aidant les utilisateurs à obtenir leur cliché en capturant des informations RVB plus précises, en augmentant les détails et en réduisant la capture de moiré et de fausses couleurs.

Le téléphone fonctionne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 870 et dispose d'un écran AMOLED Ultra O incurvé bord à bord de 6,56 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse de 240 Hz. En outre, l'écran du X60 Pro intègre la

caméra frontale de 3,96 mm positionnée en haut et est certifié comme un écran SGS Eye Care Display avec des capacités HDR10+ offrant une grande clarté et des visuels riches et immersifs tout en diminuant la tension sur les yeux après de longues périodes d'utilisation.

Il est disponible en deux coloris : Noir Minuit, d'un poids de 177 g et d'une épaisseur de seulement 7,59 mm, ou Bleu Givré, d'un poids de 179 grammes et d'une épaisseur de 7,69 mm. Les caméras arrière sont encastrées dans une nouvelle disposition en escalier

bicolore.

Le vivo X60 Pro est commercialisé au prix conseillé de 799€.

Vivo Y72 5G

Le vivo Y72 5G bénéficie quant à lui d'une approche Non-Stop 5G afin d'apporter des performances et des téléchargements plus rapides grâce à l'association du processeur MediaTek Dimensity 700 et d'une RAM de 8 Go. Ces performances sont complétées par 128 Go de stockage embarqué, et peuvent être étendues via une carte MicroSD.Son système de caméra arrière comprend trois objectifs avec quatre fonctions de prise de vue principales : Ultra HD, ultra grand angle, bokeh et macro. L'appareil photo principal de 64 mégapixels offre une stabilisation électronique de l'image afin de prendre des photos et des vidéos claires et sans flou. Grâce au mode Super Night, il est possible de capturer des scènes de nuit claires. Pour des photos de groupe plus larges et des vues panoramiques, il existe une caméra grand angle de 8 mégapixels, l'objectif de la caméra macro permet également de voir le monde sous un angle différent et de photographier des sujets à seulement 4 cm de distance pour des gros plans. Une caméra frontale de 16 mégapixels complète l'ensemble des appareils photo et permet de prendre des selfies dans des situations de faible luminosité.

Son écran FHD+ est de 6,58 pouces. Le téléphone dispose d'une batterie longue durée de 5000 mAh et il compatible avec la charge rapide 18W de vivo. Le scanner d'empreintes digitales est latéral.

Le vivo Y72 5G est disponible en 2 couleurs Bleu Irisé ou l'élégance du Noir au prix de 319€.